الوصفة السحرية لخساره ٢٥ كيلو فشهر بدون رجيم

خسارة الوزن والحصول على الوزن المثالي يعتبر حلم للكثير منا، وحلم نسعي لتحقيقه من خلال اتباع نظام غذائي صحي قليل السعرات الحرارية،ويجب إلتزام العادات الصحية لكي نحافظ على الصحة بصفه عامة وانقاص الوزن والوصول للوزن المثالي في أسرع وقت مع ضمان صحة جيدة.

عادات تجعلنا نصل للوزن المثالي و بصحة جيدة:

منع أكل النشويات و السكريات و الفاكهة بعد المغرب حيث أن الجسم لا يحرقها بل يحولها لدهون حتى تخزن في الجسم.

أكل وجبات صغيرة على مدار اليوم كل 3 ساعات.

تقليل السكريات و الدقيق الأبيض و المشروبات الغازية.

أكل البروتينات بأشكال كثيرة على مدار اليوم يساعد على الشبع المستمر و حرق الدهون.

شرب الماء بكميه كبيرة من 2ل4 لتر يومياً مهم لتنشيط كل الأعضاء و منهم الكبد لحرق أفضل، بالإضافة ان الجسم يكون في احتياج إلى ماء.

أكل البروتين في الليل قبل النوم بثلاث ساعات و خالي من الدهون مثل زبادي اللايت او جبن قريش أو فيتا لايت يساعد على التخسيس لأن هرمون التخسيس الأساسي يعمل أثناء النوم و يخمل تماما من النشويات و السكريات.

الزبادي قبل النوم بعصرة ليمونة يحفز هرمون حرق الدهون بشدة.

منع الدهون المضرة و هي الدهون الحيوانية و أكل الدهون المفيدة مثل زيت الزيتون و الكتان و الصويا و المكسرات و الأسماك الدسمة كالسلمون و الماكريل في اطار السعرات المسموحة لتحفيز الحرق.

أكل السلطات قبل أي وجبة أفضل طريقة لتقليل تناول كميات من الوجبة الرئيسية لأن الشبع يبدأ تلقائيا من المخ بعد 20 دقيقة.

فوائد شرب الشاي الأخضر في إنقاص الوزن:

ينصح بشرب الشاي الأخضر أو القرفة والذى يحتوى على نسبة عالية من مواد مضادة للأكسدة وكميات ضئيلة من العديد من الفيتامينات والمعادن الأخرى، التي تساعد على تخسيس البطن.

فوائد شرب ماء دافئ مع الليمون كل صباح:

يعتبر أفضل وأبسط طريقة لتخسيس البطن، هي شرب الليمون على ماء دافىء على معدة فارغة عند الاستيقاظ من النوم، والذى يساعد على إذابة الدهون بالبطن عند الانتظام على ممارسة هذه العادة بشكل يومى.