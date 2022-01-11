وصفات تبيض الرقبة والكوع من خيرات الطبيعة لأسرع نتيجة وبمنتهى الأمان والصحة

وصفات تبيض الرقبة والكوع من خيرات الطبيعة، إن تفتيح الكوع والرقبة من الأمور التي تهتم بها السيدات كثيرا وتقوم بالبحث عن الوصفات الطبيعية التي تساعد على تفتيح هذه الأماكن لذلك استطعنا أن نأتي لكم ببعض الوصفات التي تساعد على تفتيح الركبة والكوع في غضون عدة ثواني.

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وصفات تبييض الرقبة والكوع

تعاني كثير من السيدات من وجود اسمرار في هذه الأماكن ولذلك وفرنا لكم بعض الوصفات الطبيعية التي سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية:-

وصفة زيت الزيتون وعصير الليمون ويتم استخدامها عن طريق أخذ ملعقة من كل من الزيت والليمون ونقوم بدمجهم جيدا ووضعهم على الأماكن الداكنة في الرقبة والكوع لمدة ١٠ دقائق ثم نقوم بشطفهم تكرر الوصفة مرتين إلى ثلاثة مرات أسبوعيا. وصفة الفازلين والنشا حيث يتم خلطة ملعقة من النشا مع ملعقة من عصير الليمون مع ملعقة من زيت الزيتون مع ملعقة من الفازلين ونقوم بدمجهم جيدا ثم نقوم بوضعهم على الرقبة والكوع لمدة ٢٠ دقيقة ثم نقوم بشطفهم بالماء تكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعيا. وصفة الطماطم والنشا والتي لها مفعول جبار في التفتيح ويكون بمثابة مقشر طبيعي حيث نحضر حبة طماطم ونغسلها جيدا ونقسمها إلى نصفين ونغمس نصفها في النشأ ثم نقوم بفرك به الركبة والأكواع ثم نشطفها بالماء تكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعيا

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