طريقة تحضير مخلل اللفت في المنزل لفتح الشهية على الطعام

طريقة تحضير مخلل اللفت اللذيذ في المنزل بدون مواجهة أي صعوبة، ويعد من أنواع المخللات التي يشتهر عملها في فصل الشتاء وذلك بسبب توافر هذه الثمرة فيه، والمخللات بأنواعها المختلفة مهمة لأنها تعد من فواتح الشهية على الأكل، حيث يجب أن تحتوى كل وجبة من الوجبات على عدد من المخللات لأن لها اهمية كبيرة في تقوية الجهاز المناعي في جسم الإنسان، وذلك مع مراعاة عدم زيادة كمية الملح به حتى لا يسبب مشاكل مزعجة، واليوم سوف نتحدث على مكونات عمل مخلل اللفت وطريقة تحضيره بكل سهولة.

مكونات عمل مخلل اللفت

يعد مخلل اللفت من أنواع المخللات التي يشتهر عملها في فصل الشتاء وذلك بسبب توافر هذه الثمرة فيه والآن سوف نتعرف على مكوناته للقيام بعمله في المنزل وهي كما يلي:-

كيلو من اللفت.

٢ ملعقة كبيرة من السكر.

٣ أكواب من الماء.

ثمرة من البنجر.

ربع كوب من الملح الخشن.

طريقة إعداد وتحضير المخلل

يتم تحضير أي نوع من المخلل في المنزل بطريقة آمنة ومضمونة لذلك سوف نقدم لكم طريقة تحضير هذا المخلل الروعة وهي كما يلي:-

نغسل اللفت جيداً بالماء ثم نقوم بتقطيعه شرائح مناسبة الحجم. ثم نضع هذه الشرائح في برطمان ونضيف عليهم شرائح البنجر. نحضر إناء ونضعه على نار متوسطة ونضع به السكر والملح والماء ونقلبه حتى يذوب الخليط ونتركه لمدة ٣ دقائق على النار. بعد ذلك نرفع الخليط من على النار ونتركه حتى يبرد. نسكب هذا الخليط بعد أن يبرد على البرطمان حتى يغطيه تماماً. ثم نغلق البرطمان بإحكام حتى لا يدخل له هواء ونتركه لمدة شهر حتى ينضج تماماً.

طريقة عمل مخلل الكرنب

تعتبر المخللات بأنواعها من المقبلات التي تفتح النفس على الأطعمة والآن سوف نتعرف على مكونات عمل مخلل الكرنب وهي كما يلي:-

المكونات

حبة من الكرنب.

2 ملعقة كبيرة من الملح.

4 أكواب من الخل.

2 ملعقة كبيرة من الكمون.

الطريقة