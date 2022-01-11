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صبغ الحواجب بمواد طبيعية من المنزل بدون مواد كيماوية والنتيجة ممتازة ومجربة، صبغ الحواجب طبيعيا في المنزل هي من أكثر المهام التي تسعى إلى معرفتها جميع النساء، حيث تتميز النساء دائما بالبحث عن وصفات التجميل والعناية بالبشرة والشعر ووصفات التخسيس والرشاقة، فالمرأة بطبيعتها تعشق الجمال والزينة، وتعتبر الحواجب من أهم علامات الوجه، فتلجأ النساء إلى تنفيذ صبغات كيميائية على الحواجب في صالونات التجميل، ولكن تلك الصبغات تضر الجلد، وقد تضر العين أيضا، ولذلك لابد من تنفيذ وصفة طبيعة داخل المنزل لصبغ الحواجب والحصول على حواجب ناعمة وجميلة.
صبغ الحواجب بمواد طبيعية
يتم عمل صبغة طبيعية من أجل تلوين الحواجب في المنزل بلون بني، حيث أن الحواجب تضيف مظهر جمالي وأنيق لملامح الوجه، ويتم تحضير الصبغة كما يلي:
المكونات
- ملعقة من الحناء الطبيعي.
- ملعقة من شاي البابونج.
- العسل ملعقة.
- ملعقة من عصير الليمون.
طريقة صبغ الحواجب بمواد طبيعية
- يتم خلط جميع المكونات في طبق صغير.
- ثم نقوم بوضع الخليط على الحواجب ورسمها بنفس رسمة الحواجب الطبيعية.
- بعد ذلك نترك خليط الحناء على الحواجب لمدة ساعة حتى تجف.
- يتم غسل الحواجب بالماء الفاتر.
- لابد من تجنب وصل الحناء إلى العين حتى لا تضر العين.
تشقير لون الحواجب منزلياً
يتم اعتماد تلك الوصفة المنزلية من أجل تشقير لون الحواجب في المنزل دون الحاجة إلى الذهاب لصالونات التجميل، حيث يتم تطبيق الوصفة التالية:
المكونات
- ملعقة من الفازلين.
- مادة تبييض الحواجب.
- ملعقة من الحليب الدافئ.
طريقة تشقير الحواجب
- في طبق صغير يتم عجن الحليب الدافئ مع مادة التبييض حتى تتكون عجينة متماسكة.
- يتم تنظيف الحواجب جيدا من أي أثار للزيوت أو الكريمات أو المكياج.
- يتم دهن البشرة حول الحواجب بالكامل بالفازلين حتى يصبح عازل لعدم صبغ البشرة باللون البني المشقر، فالفازلين يعتبر عازل طبيعي لعدم وصول اللون إلى مسام الجلد.
- ثم يتم دهن الحواجب بالخليط المعد سابقا.
- يتم ترك الخليط على الحواجب لمدة 20 دقيقة، ويراعي الالتزام برسمة الحواجب بشكل أنيق.
- يتم شطف الحواجب بالماء الفاتر.
- لابد من تجنب ملامسة الخليط إلى العين حتى لا تؤذي العين.
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