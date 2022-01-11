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عمر شويل - جدة أحسن طريقة لعمل البسبوسة أحلى من محلات البسبوسة وبيتي وصحية 100% - ثقفني
طريقة عمل البسبوسة حيث تعتبر البسبوسة من أشهر الحلويات الشرقية، التي يفضلها الكثير كما أنها لاتحتاج إلى الكثير من المكونات مع توافر مكوناتها في كل منزل وبتكلفة بسيطة، ولكن يواجه البعض مشكلة في تحضير البسبوسة بالطريقة الصحيحة، لهذا سوف نقدم أفضل طريقة يمكن من خلاله تحضير البسبوسه بها، كما يمكن تزينها بالمكسرات التي ترغبون فيها أو من غيرها ففي كل الحالات سوف تحصلين على بسبوسة لذيذة الطعم وشهية.
طريقة عمل البسبوسة رقم 1 في مصر
عند تحضير بسبوسه يجب أن يتم إحضار مكونات جيدة حتى تتأكدي من النتيجة النهائية.
مكونات تحضير البسبوسة:
- كوب زبادي كبير.
- 2 كوب سميد.
- ½ كوب سكر.
- ½ كوب سمن بلدي.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- 2 ملعقة كبيرة من الدقيق المنخول.
- فانيليا.
- شربات( 2 كوب سكر+1.5كوب من الماء)
طريقة التحضير:
- تخلط كل المكونات الجافة مع بعضها البعض ومزجها جيداً.
- يضاف الزبادي والسمن المقدوح على الخليط الجاف مع التقليب المستمر حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض.
- في صينية متوسطة الحجم يتم دهنها بالسمن جيداً حتى لا تلتصق بها البسبوسة.
- على نار متوسطة توضع في الفرن، وبعد ذلك توضع تحت الشواية حتى تكتسب اللون الذهبي المحمر.
- يتم تحضير الشربات بوضع السكر والماء في إناء مع عدم التقليب، ويترك لمدة 5 دقائق من بدأ الغليان.
- تضاف الفانيليا على الشربات وبعد ذلك يتم رفع الإناء من على النار، في هذا الوقت تكون البسبوسة على وشك الانتهاء.
- يمكن إضافة ملعقة من السمن على الشربات لمن يرغب وهو مازال ساخن.
- تسقى البسبوسة بالشربات الساخن ويفضل تغطيتها أو وضعها في الفرن بعد غلقه.
- يمكن وضع المكسرات عليها أو القشطة حسب الرغبة وبالهناء والشفاء.
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