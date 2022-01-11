أحسن طريقة لعمل البسبوسة أحلى من محلات البسبوسة وبيتي وصحية 100%

طريقة عمل البسبوسة حيث تعتبر البسبوسة من أشهر الحلويات الشرقية، التي يفضلها الكثير كما أنها لاتحتاج إلى الكثير من المكونات مع توافر مكوناتها في كل منزل وبتكلفة بسيطة، ولكن يواجه البعض مشكلة في تحضير البسبوسة بالطريقة الصحيحة، لهذا سوف نقدم أفضل طريقة يمكن من خلاله تحضير البسبوسه بها، كما يمكن تزينها بالمكسرات التي ترغبون فيها أو من غيرها ففي كل الحالات سوف تحصلين على بسبوسة لذيذة الطعم وشهية.

طريقة عمل البسبوسة رقم 1 في مصر

عند تحضير بسبوسه يجب أن يتم إحضار مكونات جيدة حتى تتأكدي من النتيجة النهائية.

مكونات تحضير البسبوسة:

كوب زبادي كبير.

2 كوب سميد.

½ كوب سكر.

½ كوب سمن بلدي.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق المنخول.

فانيليا.

شربات( 2 كوب سكر+1.5كوب من الماء)

طريقة التحضير: