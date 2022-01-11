طريقة عمل الدوناتس اللذيذة بالنكهات المختلفة.. سيتوقف بعدها أولادك من الشراء من محلات الدوناتس الشهيرة

طريقة عمل الدوناتس اللذيذة بالنكهات المختلفة، تعتبر الدوناتس الحلويات الغربية التي يفضلها العديد من الأشخاص كما يحب الإشارة أن العديد من السيدات تبحث عن طريقة عملها بطريقة سهلة وبسيطة للغاية كما تعتبر من الحلويات التي يمكنكم تحضيرها في المنزل بكل سهولة، حيث يرغب العديد من النساء من تحضير الدوناتس في المنزل بدلا من شرائها من الخارج خصوصا انها غالية الثمن، كما تعتبر من الحلويات الخفيفة على المعدة ويفضلها جميع الأطفال بمختلف الاشكال كما يمكنكم عمل الدوناتس في المنزل بكل سهولة وبالحشو الذي ترغب ن فيه سواء كان بالشكولاتة أو الفانيلا أو الكراميل، تابعوا معانا خلال السطور القادمة طريقة التحضير بكل سهولة في المنزل.

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طريقة عمل الدوناتس

المكونات:

كوب من اللبن الدافئ.

بيضة واحدة.

زيت القلي.

رشة من ملح الطعام.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ثلاث ملاعق من السكر

ملعقة كبيرة من الزبدة

كوب ونصف من الدقيق الأبيض

ملعقة صغيرة من الخميرة

طريقة تحضير الدوناتس