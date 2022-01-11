نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الدوناتس اللذيذة بالنكهات المختلفة.. سيتوقف بعدها أولادك من الشراء من محلات الدوناتس الشهيرة في المقال التالي
طريقة عمل الدوناتس اللذيذة بالنكهات المختلفة، تعتبر الدوناتس الحلويات الغربية التي يفضلها العديد من الأشخاص كما يحب الإشارة أن العديد من السيدات تبحث عن طريقة عملها بطريقة سهلة وبسيطة للغاية كما تعتبر من الحلويات التي يمكنكم تحضيرها في المنزل بكل سهولة، حيث يرغب العديد من النساء من تحضير الدوناتس في المنزل بدلا من شرائها من الخارج خصوصا انها غالية الثمن، كما تعتبر من الحلويات الخفيفة على المعدة ويفضلها جميع الأطفال بمختلف الاشكال كما يمكنكم عمل الدوناتس في المنزل بكل سهولة وبالحشو الذي ترغب ن فيه سواء كان بالشكولاتة أو الفانيلا أو الكراميل، تابعوا معانا خلال السطور القادمة طريقة التحضير بكل سهولة في المنزل.
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طريقة عمل الدوناتس
المكونات:
- كوب من اللبن الدافئ.
- بيضة واحدة.
- زيت القلي.
- رشة من ملح الطعام.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ثلاث ملاعق من السكر
- ملعقة كبيرة من الزبدة
- كوب ونصف من الدقيق الأبيض
- ملعقة صغيرة من الخميرة
طريقة تحضير الدوناتس
- في البداية يتم خلط كلا من السكر والزبدة ثم يتم إضافة اللبن مع التقليب المستمر .
- ثم يتم إضافة الدقيق مع الخميرة والبيكنج بودر والفانيليا والملح والبيض أيضا.
- ثم يتم تقليب جميع المكونات مع بعضها لمدة لا تقل عن عشر دقائق كاملة حتى نحصل على عجينة لينة متماسكة.
- ثم يجب أن يتم ترك العجينة على سطح مرشوش بالدقيق ثم يتم تقطيعها إلى دوائر باستخدام القطاعة الكبيرة ثم يجب أن يتم عمل دوائر كبيرة وصغيرة.
- ثم يجب أن يتم رصد الدوناتس في صينية وتترك حتى تختمر مرة أخري لمدة نصف ساعة.
- ثم نتركها في الفرن حتى نحصل على اللون الذهبي.
- ثم بعد ذلك يتم وضع الشكولاتة أو الكراميل أو سكر البودرة أو الفانيليا حسب الرغبة على الوجه وتقدم وبالهنا والشفا.
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