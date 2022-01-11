أصنعي الحلاوة الطحينية البيتي على أصولها بطريقة المصانع بمقادير غير مكلفة وطعم تحدي

تعد الحلاوة الطحينية من الوجبات الأساسية على الإفطار، وهى من الاكلات المحببة للكبار والصغار، والطحين تعتبر جزء أساسي في هذه الوصفة فهى تتكون من السمسم وهو من أهم مصادر الكالسيوم، وتعتبر مصدر طاقة لجسم الإنسان لأن مكوناتها تحتوى على كالسيوم وفيتامين وماغنسيوم، تساعد في تقوية العظام وعلاج تقرحات الفم والأسنان، وتساعد في علاج ضغط الدم المرتفع، وتعد من أهم الوسائل لإدرار حليب الأم عند المرضعات، حيث يوجد منها الجاهز ومنها المصنوع بالمنزل، سوف نتحدث فى هذا المقال عن طريقة تحضيرها بالمنزل لضمان نظافتها وجودتها، اليكم بعض الطرق الحلاوة الطحينية السادة والمكسرات والشيكولاتة.

طريقة تحضير الحلاوة الطحينية السادة

المقادير:-

٢ كوب من الطحين السائبة.

٢ كوب سكر بودر.

٢ كوب لبن بودر.

طريقة التحضير:-

في بولة كبيرة نضع السكر البودر واللبن البودر ثم الطحينية.

ونقلب جيدا حتى تختلط كل المكونات مع بعضها باستخدام اليد لتكوين عجينة متماسكة.

نقوم بتحضير بولة صغيرة نضع كمية مناسبة منها في البولة ونضغط بالملعقة حتى تأخذ شكل البولة.

نتركها في الثلاجة لتتماسك لحين الاستخدام.

ثم نجهز طبق التقديم وتقلب الحلاوة به.

طريقة تحضير الحلاوة الطحينية بالمكسرات

نقوم بتحضير بولة صغيرة ونضع بها المكسرات المتاحة بالمنزل سواء جوز هند أو زبيب أو فول سودانى ونضع عليها الحلاوة السادة ونضغط بالملعقة جيدا.

ثم نقوم بوضعها بالثلاجة لتتماسك.

طريقة تحضير الحلاوة الطحينية بالشيكولاتة

المقادير:-

٢ كوب طحينة.

٢ كوب لبن بودر.

١ كوب سكر بودر.

حبيبات شيكولاتة.

لعمل صوص الشيكولاتة:-

المقادير:-

نصف كوب كاكاو خام.

كوب سكر بودر.

نصف كوب زيت ذرة.

كوب حليب.

طريقة التحضير:-