تذوقي طعمها اللذيذ طريقة تتبيل ستيك اللحمة بكل سهولة في البيت

طريقة تتبيل الستيك من أكثر الطرق التي يتم البحث عنها، حيث يعد الستيك من الأكلات اللذيذة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، وذلك لأن طعمها لذيذ ويختلف طعمها عن أنواع اللحوم؛ فإن طرق طهي اللحوم في المطاعم يختلف عن المنزل كثيرا، لذا تبحث الأمهات عن أفضل طريقة لعمل تتبيلة الستيك في المنزل، وهذا ما نتعرف عليه معكم من خلال مقالنا هذا في سطور قليلة وعن المكونات المستخدمة في هذه الوصفة.

طريقة عمل تتبيلة الستيك

اليوم نعد لكم التتبيلة اللذيذة من خلال بعض المكونات البسيطة وفي وقت قليل، ومكوناتها تتمثل في الآتي:

شرائح من ستيك لحم بقري.

مقدار بسيط من الخل.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

خمس فصوص من الثوم المفروم.

كوب صغير من الزيت النباتي.

شطة على حسب الرغبة.

طريقة التحضير

في خطوات قليلة سوف نقدم لكم تتبيلة الستيك اللذيذة، والتي تتمثل في الآتي:

نقوم بتجهيز اللحم حيث أنه يجب تقطيع شرائح اللحم شرائح رقيقة، ومن ثم نضعها على ورق الزبدة ثم يتم الضغط عليها بواسطة مطرقة ونقوم بدقها جيدا.

نقوم بإحضار وعاء عميق ثم نضع به الثوم ثم البهارات من الفلفل الأسود والملح والشطة على حسب الرغبة ثم زيت الزيتون.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع الستيك في التتبيلة عشرة دقائق ثم نضعها في طبق ويتم تغليفه بالنايلون لمدة خمس ساعات حتى تتشرب من التتبيلة.

بعد ذلك نحضر صينية مع وضع شبكة أعلى الصينية ويتم دخولها الفرن حتى تنضج وتفوح رائحتها الطيبة.

ثم يتم تقديم الستيك مع البطاطس المقلية أو الأرز الأبيض مع إضافة بعض الصوص اللذيذ.

تتبيلة ستيك اللحم المشوي بصوص الزبادي والثوم

2 من شرائح اللحم ستيك.

ملعقة ونصف من زيت الزيتون.

2 من فصوص الثوم.

نصف كوب من الزبادي.

ملعقة صغيرة من القرفة.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

حبتان من الهيل.

طريقة التحضير