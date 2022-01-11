بتتبيلة المطاعم السرية أعملي الديك الرومي على أصوله بطريقة مختلفة ومحمرة ولذيذة

الديك الرومى يعتبر شيخ الاكلات في العزومات والمناسبات الخاصة، يعد الديك الرومي من المأكولات المعروف في مصر ومعظم الدول العربية بطعمه الشهي اللذيذ، والذي يعد بطريقة مميزة وفريدة، ويحتوى الديك الرومي على نسبة بروتين عالية، ولا يسبب في ارتفاع الكوليسترول في الدم فإن لحمه صحى ومفيد، سوف نتحدث الان عن طريقة تحضير تتبيلة الديك الرومى وكيفية تسويته وإعداده بطريقة سهلة وبسيطة.

طريقة عمل الديك الرومى

المقادير:

ديك رومى (اوراك أو صدور أو ديك كامل) حسب الرغبة.

٢ ثمرة بصل كبيرة مفرومة ناعماً.

٤ ثمرة طماطم مفرومة ناعماً.

٢ ثمرة فلفل أخضر مفروم ناعماً.

التتبيلة:

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بهارات فراخ.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

ملعقة صغيرة بابريكا.

زيت ذرة.

عسل أبيض.

صلصة طماطم.

دبس رمان.

طريقة التحضير