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عمر شويل - جدة بتتبيلة المطاعم السرية أعملي الديك الرومي على أصوله بطريقة مختلفة ومحمرة ولذيذة - ثقفني
الديك الرومى يعتبر شيخ الاكلات في العزومات والمناسبات الخاصة، يعد الديك الرومي من المأكولات المعروف في مصر ومعظم الدول العربية بطعمه الشهي اللذيذ، والذي يعد بطريقة مميزة وفريدة، ويحتوى الديك الرومي على نسبة بروتين عالية، ولا يسبب في ارتفاع الكوليسترول في الدم فإن لحمه صحى ومفيد، سوف نتحدث الان عن طريقة تحضير تتبيلة الديك الرومى وكيفية تسويته وإعداده بطريقة سهلة وبسيطة.
طريقة عمل الديك الرومى
المقادير:
- ديك رومى (اوراك أو صدور أو ديك كامل) حسب الرغبة.
- ٢ ثمرة بصل كبيرة مفرومة ناعماً.
- ٤ ثمرة طماطم مفرومة ناعماً.
- ٢ ثمرة فلفل أخضر مفروم ناعماً.
التتبيلة:
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة بهارات فراخ.
- ملعقة صغيرة ثوم بودر.
- ملعقة صغيرة بصل بودر.
- ملعقة صغيرة بابريكا.
- زيت ذرة.
- عسل أبيض.
- صلصة طماطم.
- دبس رمان.
طريقة التحضير
- يغسل الديك الرومى في محلول مكون من ماء وملح وخل ودقيق لمدة ٢٠ دقيق للتخلص من اى رائحة نفاذة.
- نقوم بخلط البصل والطماطم والفلفل والتوابل والعسل ودبس الرمان والصلصة في محضر الطعام وتخلط جيدا وتترك جانبا.
- نقوم بتحضيره بعد غسله ونقوم بعمل فتحات بالسكين في معظم اجزاءه حتى تصل السكين الى العظم.
- وتعتبر هذه الخطوة هى أهم أسرار نجاح الديك الرومى وهذا لسهولة وصول التتبيلة له.
- وبعد عمل الفتحات بالسكين نقوم بعمل فراغ بين الجلد واللحم لوصول التتبيلة للحم الديك.
- نقوم بتتبيله بالخلطة المعدة سابقا ونضع من التتبيلة في الفتحات الموجودة به وداخله وتحت الجلد وندهنه كاملا بالتتبيلة.
- نتركه في الخلطة لمدة ساعتين .
- نقوم بتحضير صينية كبيرة ومضاف إليها شرائح بصل وشرائح طماطم وشرائح بطاطس ونفردها في الصينية المعدة لتسويته.
- وثم نضع فوق شرائح الخضار الديك الرومي وتغطيته بورق الالومنيوم ونضعه في الفرن على درجة حرارة عالية لمدة ساعة تقريبا وبعد ساعة نقوم بتهدئة الفرن إلى درجة متوسطة حتى تمام السواء.
- قبل السواء ب ٣٠ دقيقة نتخلص من الورق الالومنيوم بياخد لون التحمير.
- لاختبار التسوية نضغط بالسكين أو بعصا الشيش طاووق الخشبية على الديك لمعرفة إذا تم تسويته أم لا.
- بعد التسوية نقوم بتحضير سرفيس كبير لتقديم الديك الرومى عليه.
- يقدم جانبه الارز البسمتي ورقائق الذرة أو البطاطس الشيبسي ومخلل مشكل وسلطة خضراء.
- ويمكن أيضا إضافة شرائح الخضار المشوية في طبق جانبي مع الأرز البسمتي.
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