طريقة عمل كيكة البسبوسة الخفيفة الهشة.. سهلة وخفيفة وبمكونات بسيطة موجودة في كل منزل

طريقة عمل كيكة البسبوسة الخفيفة الهشة، طريقة عمل كيكة البسبوسة من الوصفات التي يتم البحث عنها بصورة كبيرة للغاية من قبل العديد من ربات البيوت حيث تعتبر من الحلويات الشرقية المشهورة في جميع انحاء الوطن العربي ويتم عملها بالعديد من الطرق المختلفة، ولكن يجب أن نقول إن كيكة البسبوسة من أكثر الوصفات التي يتم البحث عنها حيث تعتبر من المخبوزات المفضل لدي الكبار والصغار أيضا وذلك لأنها تحتوي على قيمة غذائية عالية للغاية كما يمكنكم تناولها على وجبة الإفطار مع المشروب المفضل سواء كان كوب من الشاي أو القهوة أو كوب من اللبن الساخن لذلك سوف نعرض عليكم اليوم طريقة سهلة وبسيطة لعمل كيكة البسبوسة تابعوا معانا.

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مكونات عمل كيكة البسبوسة

يمكنكم عمل كيكة البسبوسة بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من المكونات البسيطة ومن بينها:

٣ أكواب من الدقيق.

٣ أكواب من دقيق السميد.

٢ كوب من الزبادي.

٢ كوب سكر.

كوب ونصف من الزيت.

كوب من اللبن.

نصف كوب من جوز الهند.

٢ ملعقة خل.

٣ بيضات.

باكو فانيليا.

باكو بيكنج بودر.

رشه من الملح

طريقة تحضير الشربات

سكر.

عصير ليمون.

ماء.

طريقة تحضير كيكة البسبوسة في المنزل

يمكنكم تحضير كيكة البسبوسة في المنزل بكل سهولة من خلال المكونات السابقة عن طريق الخطوات الآتية: