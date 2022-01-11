طريقة عمل معجون الطماطم في الفرن و تخزينه لحفظه من العفن بالمنزل

معجون الطماطم أو معجون البندورة و يسمى الصلصة هو عبارة عن مستخلص عصير الطماطم تعد من أكثر الأطعمة التي تدخل في تحضير الوصفات لأنه مرغوب لدى الكثير من الناس حيث أنه يضيف إلى الطعام مذاق وطعم طيب يحضر منه أطباق الفاصوليا والمعكرونة والبيتزا والباميه و أساسا تحضير الكشري والعديد من الأطعمة الأخري يحتوي معجون الطماطم على قيمة غذائية عالية تفيد الجسم لا يفضل شراؤه من الأسواق على شكل معلبات لأنه قد يكون مضر لاحتوائه على المواد الحافظة لضمان سلامة معجون الطماطم يجب على كل سيدة منزل أن تقوم بشراء البندورة بنفسها وتحضيرها حفاظا على صحة وسلامة أفراد الأسرة بالإضافة إلى ذلك تحضير معجون الطماطم في المنزل له طعم ونكهه ومذاق مميز خالي من المواد الكيماوية لأنك قمتي باختيار حبات البندورة بنفسك على أفضل شكل ولون.

مقادير معجون الطماطم للتخزين في المنزل

لعمل معجون الطماطم وتخزينه في المنزل يعد من أبسط التحضيرات المكون الأساسي في هذه الوصفة هو الطماطم الذي يحتوي على العديد من الفوائد منها المحافظة على الوزن لأنه به نسبة عالية من الماء والسعرات الحرارية المنخفضة والعديد من الفوائد الأخري في الآتي نقوم بذكر المقادير.

وزن 5 كيلو جرام من الطماطم الحمراء الطازجة.

عدد 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

2 ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة تحضير معجون الطماطم للتخزين

نبدأ في تحضير وتسخين الفرن مسبقا على درجة حرارة 175 درجة مئوية. تغسل الطماطم وتقطع أرباع ثم توضع في مقلاة بها زيت الزيتون ثم تترك على النار حتى تغلي. تترك الطماطم على النار تغلى وتطهى وتبدأ القشرة بالانفصال عنها. ترفع الطماطم من على النار ثم تصفى من خلال مصفاه لكي ينفصل اللب عن البذور والقشرة. يخلط الملح إلى عصير الليمون ثم يرش فوق لب الطماطم ويتم التخلص من القشور والبذور. نحضر صينية خبز واسعة ونضع فيها الطماطم المغلي ثم يتم إدخالها إلى الفرن الساخن مسبقا. تترك في الفرن حتى يتحول الطماطم إلى معجون مع ملاحظتها بالتقليب من وقت إلى اخر. تبقى الطماطم في الفرن تطبخ حتى تتناقص. وعند مرور ساعة أو اكثر ويستمر حجم معجون الطماطم في التناقص ويصبح لونه لامع في هذه المرحلة لم يبقى في عصير الطماطم أي ماء أو طوبة. نبدأ في تعبئه وتقسيم معجون الطماطم في أوعية زجاجية ثم يترك الجزء صغير من على الوعاء فارغ لوضع زيت الزيتون.

طريقة تخزين معجون الطماطم في المنزل

نقوم بتجهيز حمام ماء مغلي و نضع فيه أوعية معجون الطماطم لمدة ربع ساعة.

كما يمكن حفظ معجون الطماطم بالتبريد أو التجميد عن طريق وضعة في أوعية زجاجية بوضع طبقة من زيت الزيتون من اعلي الوجه ثم يوضع في الثلاجة أو الفريزر.

يمكن الاحتفاظ بمعجون الطماطم في الثلاجة لمدة من ثلاثة إلى أربعة أسابيع أما في الفريزر يحفظ لمدة تسعة شهور.

ملحوظة..

عند استخدام معجون الطماطم يجب استعمال ملعقة نظيفة.

للعلم ..

يمكن تجفيف وطحن الطماطم خاصة في فصل الشتاء بتعرضها إلى الشمس بوضعها في صينية فرن لتصبح مسحوق.