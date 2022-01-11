أعملي جيلي الفراولة على أصوله بالمقادير المظبوطة ألذ جيلي بنكهات مختلفة ولذيذة

يعد الجيلي من الحلويات اللذيذة والخفيفة والمحببة للكبار والصغار، فهو يحتوى على نسبة من الجيلاتين النباتي، حيث نقوم بعمل الجيلي بطرق مختلفة كثيرة ولذيذة، وبجميع الفواكه اللذيذة لتعطي للاطفال الذين لا يأكلون الفاكهة الطازجة، وفي هذا المقال نتحدث عن طرق مختلفة لعمل الجيلي، ويمكن تحضيره فى المنزل بطريقة سهلة وآمنة.

طريقة تحضير جيلي الفراولة

المقادير:-

٣ أكواب جيلي فراولة بودر(سائب أو معلب).

٣ معالق من السكر.

٣ ملعقة جيلاتين.

شرائح فراولة طازجة مقطعة صغيرة.

شرائح موز.

ماء ساخن.

طريقة التحضير:-

في وعاء نضع بودرة الجيلي والسكر والجيلاتين.

نقوم بوضع كوبان من الماء الساخن وكوب من الماء البارد ونقلب جيدا.

يرفع على النار مع التقليب لعدم تكاتل الجيلاتين ونستمر في التقليب حتى ذوبان السكر.

بعد رفعه من على النار نضع كمية من شرائح الفراولة الطازجة وشرائح الموز.

نقوم بتحضير أكواب للجيلي ونصب فيها الجيلي ويترك ١٥ دقيقة لكى يبرد قليلا ثم يوضع الثلاجة لمدة ٣ ساعات على الأقل.

طريقة تحضير جيلي الخوخ

المقادير:

٣ اكواب حيلي خوخ بودر (سائب أو معلب).

٣ معالق من السكر.

٣ معالق جيلاتين.

شرائح خوخ طازج أو معلب مقطع صغير.

ماء ساخن.

طريقة التحضير:-

في وعاء نضع المكونات السابق ذكرها .

نقوم بوضع كوبان من الماء الساخن وكوب من الماء البارد ويرفع على النار ونستمر في التقليب حتى الغليان.

نصب الجيلي فى الاكواب المخصصة للجيلي ونضع ليهم شرائح الخوخ المقطع.

طريقة تحضير تورتة جيلي متعددة الألوان

المقادير:-

كوب جيلي فراولة بودر.

كوب جيلي اناناس بودر.

كوب جيلي خوخ بودر.

كوب حليب.

ملعقتين جيلاتين.

ملعقتين سكر.

ماء ساخن.

طريقة التحضير:-