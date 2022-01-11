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عمر شويل - جدة أعملي جيلي الفراولة على أصوله بالمقادير المظبوطة ألذ جيلي بنكهات مختلفة ولذيذة - ثقفني
يعد الجيلي من الحلويات اللذيذة والخفيفة والمحببة للكبار والصغار، فهو يحتوى على نسبة من الجيلاتين النباتي، حيث نقوم بعمل الجيلي بطرق مختلفة كثيرة ولذيذة، وبجميع الفواكه اللذيذة لتعطي للاطفال الذين لا يأكلون الفاكهة الطازجة، وفي هذا المقال نتحدث عن طرق مختلفة لعمل الجيلي، ويمكن تحضيره فى المنزل بطريقة سهلة وآمنة.
طريقة تحضير جيلي الفراولة
المقادير:-
- ٣ أكواب جيلي فراولة بودر(سائب أو معلب).
- ٣ معالق من السكر.
- ٣ ملعقة جيلاتين.
- شرائح فراولة طازجة مقطعة صغيرة.
- شرائح موز.
- ماء ساخن.
طريقة التحضير:-
- في وعاء نضع بودرة الجيلي والسكر والجيلاتين.
- نقوم بوضع كوبان من الماء الساخن وكوب من الماء البارد ونقلب جيدا.
- يرفع على النار مع التقليب لعدم تكاتل الجيلاتين ونستمر في التقليب حتى ذوبان السكر.
- بعد رفعه من على النار نضع كمية من شرائح الفراولة الطازجة وشرائح الموز.
- نقوم بتحضير أكواب للجيلي ونصب فيها الجيلي ويترك ١٥ دقيقة لكى يبرد قليلا ثم يوضع الثلاجة لمدة ٣ ساعات على الأقل.
طريقة تحضير جيلي الخوخ
المقادير:
- ٣ اكواب حيلي خوخ بودر (سائب أو معلب).
- ٣ معالق من السكر.
- ٣ معالق جيلاتين.
- شرائح خوخ طازج أو معلب مقطع صغير.
- ماء ساخن.
طريقة التحضير:-
- في وعاء نضع المكونات السابق ذكرها .
- نقوم بوضع كوبان من الماء الساخن وكوب من الماء البارد ويرفع على النار ونستمر في التقليب حتى الغليان.
- نصب الجيلي فى الاكواب المخصصة للجيلي ونضع ليهم شرائح الخوخ المقطع.
طريقة تحضير تورتة جيلي متعددة الألوان
المقادير:-
- كوب جيلي فراولة بودر.
- كوب جيلي اناناس بودر.
- كوب جيلي خوخ بودر.
- كوب حليب.
- ملعقتين جيلاتين.
- ملعقتين سكر.
- ماء ساخن.
طريقة التحضير:-
- في وعاء على النار نضع جيلي الفراولة البودر ونضع عليه كوب ماء ساخن وكوب ماء بارد ويقلب جيدا وبعد الغليان يرفع من على النار ويصب في قالب الكيك المنقوش ويترك حتى يتماسك قليلا.
- نقوم بتحضير جيلي الأناناس بنفس الطريقة ويترك جانبا ليبرد ثم نقوم بوضعه على جيلي الفراولة حتى يتكون طبقة الفراولة وفوقها طبقة الاناناس.
- نقوم أيضاً بتحضير جيلي الخوخ بنفس الطريقة السابق ذكرها وتركها لتبرد وبعد ذلك نقوم بصبها على طبقة جيلي الأناناس لتكوين طبقة ثالثة لتورتة الجيلي.
- في وعاء آخر نضع كوب الحليب وكوب ماء ساخن عليه ملعقتين الجيلاتين وملعقتين السكر ويرفع على النار ونستمر في التقليب حتى ذوبان السكر.
- يترك جانبا ليبرد ونضعها على باقي طبقات تورتة الجيلي.
- توضع في الثلاجة لمدة ثلاث أو أربع ساعات حتى تمام التماسك.
- نجهز طبق التقديم ثم يتم قلب الجيلي داخله.
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