نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طواجن الشتاء المفضلة طريقة عمل طاجن الفول بالبيض والبسطرمة بطعم ومذاق شهي ولذيذ في المقال التالي
طاجن الفول بالبيض والبسطرمة، الفول هو الأكلة الشعبية الأولي في مصر، فيتم تناول الفول في وجبة الإفطار بشكل أساسي، ويعتبر الفول من أهم الأكلات الاقتصادية الموفرة، ولذلك يمكن التنوع في تقديم الفول بطرق مختلفة ويتم تقديمه أيضًا كوجبة غداء أيضًا، ولذلك سوف نقدم لكم طريق مختلفة لتناوله وهو طاجن الفول بالبيض والبسطرمة، فهو طاجن بالفعل لذيذ وله طعم رائع و سوف ينال إعجاب الأسرة بالتأكيد.
طريقة تحضير طاجن الفول بالبيض والبسطرمة اللذيذ
اذا كنتي من عشاق التغيير بشكل دائم، فيمكنك اختبار طريقة جديدة لعمل الفول وهو طاجن الفول بالبيض والبسطرمة سهل التحضير، والذي يحتوي على عناصر غذائية مفيدة جدًا للجسم وطريقة تحضيره كالآتي:
المكونات
- كوب كبير ونصف من الفول المدمس.
- ثلاث قرون من الفلفل الحار المقطع شرائع
- عدد اثنين طماطم مقطعة قطع صغيرة جدًا.
- ملعقة واحدة من الملح.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- رشه من الكزبرة الجافة.
- كوب من البسطرمة المقطعة قطع صغيرة.
- ثلاث بيضات.
- ملعقة من الزبدة أو السمن البلدي.
طريقة عمل طاجن الفول بالبيض والبسطرمة
- احضري وعاء مناسب الحجم.
- أضيفي بداخله السمن، ثم ارفعيه على النار حتى يذوب السمن تمامًا.
- أضيفي إليه بعد ذلك الفلفل المقطع شرائح.
- قم بإضافة الطماطم إلى هذه الفلفل أيضًا، وقلبي المكونات جيدًا مع بعضها البعض.
- استمري حتى يذبل وتهرس المكونات جيدًا
- أضيفي الفول بعد ذلك.
- تهرس الفول وقلبيه مع المكونات جيدًا.
- أضيفي إلى الفول بعد ذلك البهارات التي تم تجهيزها والملح بشكل تدريجي حسب الكمية المرغوب فيها حتى لا يصبح حادق.
- قلبي المكونات حتى يصبح الفول له طعم مميز.
- أضيفي إليه البسطرمة ب ذلك المقطعة إلي قطع صغيرة جدًا.
- احضري الطاجن البايركس.
- أضيفي بداخله خليط الفول.
- قومي بعمل فتحات في الطاجن.
- اكسري البيض بداخل هذه الفتحات كل واحدة في فاتحة خاصة بها.
- ادخلي ألأن الطاجن داخل الفرن في درجة حرارة ١٨٠ درجة، في الرف الأوسط.
- اتركيها حتى ينضج البيض ويحمر الوجه بشكل مميز.
- يمكنك إخراج الطاحن ويقدم في أطباق وهذه الكمية تكفي لفردين لكل فرد بوضع الفول بالبيض الواحدة، ويتم تناوله مع الخبز البلدي.
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