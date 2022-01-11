طواجن الشتاء المفضلة طريقة عمل طاجن الفول بالبيض والبسطرمة بطعم ومذاق شهي ولذيذ

طاجن الفول بالبيض والبسطرمة، الفول هو الأكلة الشعبية الأولي في مصر، فيتم تناول الفول في وجبة الإفطار بشكل أساسي، ويعتبر الفول من أهم الأكلات الاقتصادية الموفرة، ولذلك يمكن التنوع في تقديم الفول بطرق مختلفة ويتم تقديمه أيضًا كوجبة غداء أيضًا، ولذلك سوف نقدم لكم طريق مختلفة لتناوله وهو طاجن الفول بالبيض والبسطرمة، فهو طاجن بالفعل لذيذ وله طعم رائع و سوف ينال إعجاب الأسرة بالتأكيد.

طريقة تحضير طاجن الفول بالبيض والبسطرمة اللذيذ

اذا كنتي من عشاق التغيير بشكل دائم، فيمكنك اختبار طريقة جديدة لعمل الفول وهو طاجن الفول بالبيض والبسطرمة سهل التحضير، والذي يحتوي على عناصر غذائية مفيدة جدًا للجسم وطريقة تحضيره كالآتي:

المكونات

كوب كبير ونصف من الفول المدمس.

ثلاث قرون من الفلفل الحار المقطع شرائع

عدد اثنين طماطم مقطعة قطع صغيرة جدًا.

ملعقة واحدة من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود.

رشه من الكزبرة الجافة.

كوب من البسطرمة المقطعة قطع صغيرة.

ثلاث بيضات.

ملعقة من الزبدة أو السمن البلدي.

طريقة عمل طاجن الفول بالبيض والبسطرمة