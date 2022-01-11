اقوي خلطة لتبييض وتفتيح وتنقية البشرة الحساسة وازالة الجلد الميت في دقائق

قناع الحليب والجزر للبشرة الحساسة، البشرة الحساسة من أكثر أنواع البشرة التي تحتاج للعناية ولكن بشكل خاص، وذلك لأنها تتأثر بأقل الأشياء، ولذلك يفضل البعد عن المستحضرات التجميلية ذات المواد الكيميائية التي قد تؤدي إلى التهابها، والإصابة ببعض المشاكل، ولذلك فقد جئنا اليكم بوصفة مميزة للبشرة الحساسة وهي قناع الحليب مع الجزر الرائعة، والتي لها الكثير من الفوائد للبشرة، كما أنها تعمل على تفتيح البشرة وتنعيمها بشكل أفضل، وسوف نتعرف على كيفية تطبيقة من خلال هذا المقال.

قناع الحليب مع الجزر للبشرة الحساسة

بتعدد فوائد هذا الماسك بشكل رائع، فهو يساعد في إزالة التجاعيد من البشرة، وشد البشرة بشكل كبير، كما أنه قد يساعد في التخلص من حب الشباب وتهدئة البشرة من أي احمرار أو طفح جلدي قد يظهر عليها، كما أن من أهم فوائده للبشر أنه يساعد على تفتيح البشرة، والتخلص من اي غمقان أو هالات سوداء قد تؤثر على جمال الوجه، ولا يمكن التخلص منها باستخدام المستحضرات الجاهزة حتى لا تؤثر تأثير سلبي على البشرة الحساسة وطريقة تطبيق هذا الماسك هي كالاتي:

المكونات

خمس ملاعق من اللبن الحليب.

جزرة واحدة مبشورة.

ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام