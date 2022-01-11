فلاحي وبخيرها.. طريقة عمل الجبنة القريش في البيت بطريقة المصانع ناجحة جدا بمكونات مظبوطة 100%

‏الجبنه القريش من اشهر انواع الأجبان خصوصا أنها تستخدم في الأنظمة الغذائية التي لا تحتاج إلى الكثير من السعرات الحرارية لأنها لا تحتوي على كمية كبيرة من الدهون كما أنها صحية وخالية من أي أحماض صناعية ويتم إنتاج هذه الجبناء بطريقة طبيعية لذلك فهي مفيدة و تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان ويمكن إعداد هذا الجبن داخل المنزل بسهولة باستخدام خطوات سريعة ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد جبن قريش والمكونات إعداد هذا الجبن.

‏مكونات تعداد جبن قريش في المنزل

‏فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها ‏نستطيع إعداد جبن قريش في المنزل وهو من الأجبان المهم داخل الهرم الغذائي ويساعد على ضبط مستوى الضغط والسكر في الجسم كما انه صحي للمرأة الحامل وينصح بتناول هي بكميات كبيرة خلال هذه الفترة ومكونات إعداد هذا الجبن في المنزل هي:

لتر من حليب الأبقار.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

رشة من الملح.

‏طريقة إعداد الجبنه القريش في المنزل

‏فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد جبنة قريش في المنزل وهذه الخطوات هي.