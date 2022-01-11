نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فلاحي وبخيرها.. طريقة عمل الجبنة القريش في البيت بطريقة المصانع ناجحة جدا بمكونات مظبوطة 100% في المقال التالي
الجبنه القريش من اشهر انواع الأجبان خصوصا أنها تستخدم في الأنظمة الغذائية التي لا تحتاج إلى الكثير من السعرات الحرارية لأنها لا تحتوي على كمية كبيرة من الدهون كما أنها صحية وخالية من أي أحماض صناعية ويتم إنتاج هذه الجبناء بطريقة طبيعية لذلك فهي مفيدة و تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان ويمكن إعداد هذا الجبن داخل المنزل بسهولة باستخدام خطوات سريعة ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد جبن قريش والمكونات إعداد هذا الجبن.
مكونات تعداد جبن قريش في المنزل
فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها نستطيع إعداد جبن قريش في المنزل وهو من الأجبان المهم داخل الهرم الغذائي ويساعد على ضبط مستوى الضغط والسكر في الجسم كما انه صحي للمرأة الحامل وينصح بتناول هي بكميات كبيرة خلال هذه الفترة ومكونات إعداد هذا الجبن في المنزل هي:
- لتر من حليب الأبقار.
- ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.
- رشة من الملح.
طريقة إعداد الجبنه القريش في المنزل
فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد جبنة قريش في المنزل وهذه الخطوات هي.
- نحضر وعاء كبير ونضع في الحليب ثم نضع الحليب على النار حتى يغلي تماما.
- ذلك نضيف الخليط إلى الحليب ونستمر في التحريك الخل والحليب معا ثم نقوم باضافة الملح تدريجيا ونستمر في التحريك.
- بدر قطعة قماش بطنية ونضعها على الجبن ونتركها لمدة ساعتين تقريبا.
- بعد ذلك نلاحظ تكون بعض قطع الجبن على سطح الحليب نحضر 1\2 ونضع فيها الحليب حتى تبدأ الجبنة تتكون.
- ذلك نحضر كيس بلاستيكي نضع في قطع الجبن ونتركه في الثلاجة حتى يحين وقت استخدامها.
- هذه الجبنة يمكن تخزينها داخل الثلاجة لفترة طويلة ولكن يجب الحفاظ على بقائها داخل كيس بلاستيك حتى لا تتعرض البكتيريا و تفسد بشكل سريع.
- يمكناضافة بعض التوابل على الجبن حتى تعطيها الطعم مختلف مثل الفلفل الأسود أو الكمون او الشط
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