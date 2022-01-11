اصنعي كفتة الطاسة بنكهة رائعة ولذيذ وبخطوات سهلة وسريعة

تعد كفتة الطاسة ، من الأكلات اللذيذة والشهية والسريعة التي تعد من أسهل الأكلات التي يتم إعدادها للأسرة بخطوات سهلة جداً، ودون تعب أو أي مجهود فهي طبق لذيذ يقدم مع مختلف أنواع الأرز مثل الأرز المبهر والأر البسمتي أو الأرز الأبيض العادي، أو يمكن تقديمها كوجبة سريعة لعمل السندويتشات فهي تعد من أكثر السندويتشات المحببة لدي الأطفال وهي سندويتشات الكفتة، تعد أيضاً من أكثر الأكلات التي تقدم في المناسبات وللضيوف وأيضاً تقدم بكثرة في الأعياد، وطرق تحضيرها عديدة ومتنوعة وتقدم بنكهات مختلفة وطرق تسويتها مختلفة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أفضل طريقة لعمل كفتة الطاسة السريعة.

مكونات عمل كفتة الطاسة بالمنزل

تتكون الكفتة من مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ

كيلو من اللحم المفروم.

حبة من البصل المفروم.

2 فص ثوم مهروس.

نصف كوب من البقسماط.

بيضة.

ملعقة صغيرة معجون طماطم.

ربع كوب من البقدونس المفروم.

نصف ملعقة صغيرة توابل كفتة أو السبع بهارات.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

2 ملعقة كبيرة زيت للقلي.

طريقة التحضير

يتم تحضير كفتة الطاسة بخطوات سهلة وبسيطة جداً هي كما يلي:ـ

في وعاء كبير نضيف اللحم المفروم ثم نضيف البصل والثوم المهروس والبقدونس المفروم. ثم نضيف البهارات الملح والفلفل الأسود والكمون وبهارات الكفتة أو السبع بهارات. نضيف البقسماط ونعجن المكونات مع بعضها البعض حتي تتجانس تماماً ويصبح الخليط متماسك. ثم نضيف ملعقة من صلصة الطماطم والبيض ونعجن المكونات مرة أخرى لمدة عشر دقائق حتي تتماسك جيداً. يتم وضع الخليط في الثلاجة لمدة نصف ساعة قبل التشكيل.

طريقة التشكيل