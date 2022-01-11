طريقة عمل خلطة لإزالة شعر الوجه والجسم كله بدون اى الم فى اسرع وقت

موضوعنا اليوم عن كيفية عمل خلطة لإزالة شعر الوجه الزائد والذي يسبب لك الإزعاج الشديد والحرج أمام الأشخاص كما أنه يظهر بشكل أكبر عند وضع مستحضرات التجميل وخاصة كريمات الأساس فيظهر من فوقها ويسبب لك حرج أكبر ومشكلة الشعر الزائد تعاني منها العديد من السيدات سواء في الجسم أو في وجهك ويجب اتباع الخلطات والمكونات الطبيعية في إزالة الشعر بدلًا من وسائل إزالة الشعر الأخرى والتي قد تتسبب في زيادته على الطبيعي.

طريقة عمل خلطة لإزالة شعر الوجه والجسم كله

يمكنك عمل خلطة إزالة شعر الوجه الزائد والجسم أيضًا باستخدام مكون العسل الأبيض والليمون من خلال اتباع الخطوات التالية:-

قومي بوضع ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون الطازج مع مثلهما من العسل الأبيض في وعاء معدني مناسب.

ثم ضعيهم على النار حتى يسخن الخليط ويمتزج جيدًا.

ارفعيه على النار بعد أن يغلي واتركيه قليلًا على جنب حتى يبرد.

ثم قومي بوضعه وفرده على وجهك في نفس اتجاه نمو الشعر الزائد ودلكيه بحركات دائرية على بشرتك.

الزائد ودلكيه بحركات دائرية على بشرتك. اتركيه على البشرة لمدة حوالي ربع ساعة كاملة ثم اغسلي وجهك بالماء البارد أو الماء الفاتر وحاولي أن تدلكي الماء في عكس اتجاه نمو الشعر على بشرتك.

كرري الخلطة مرتين كل أسبوع لمدة ثلاثين يوم حتى تنعمي ببشرة ناعمة خالية من أي مواد كيميائية وتقلل من نمو الشعر مرة بعد مرة وتعمل على تباعد الفترات بين المرتين.

خلطة بيكربونات الصوديوم للتخلص من شعر الوجه الزائد

باتباع الخطوات التالية اعتمادًا على بيكربونات الصوديوم يمكنك القضاء على شعر وجهك الزائد والغير مرغوب وهي:-