طريقة عمل كفتة البقسماط بتتبيلة مقرمشة ولذيذة والمكونات غير مكلفة

كفتة اللحم بالبقسماط، الكفتة من أهم الأكلات اللذيذة المفضلة لدى الكثير منا، ومن أهم مميزات الكفتة أنها متعددة الطرق المختلفة، وأيضًا متنوعة من حيث طريقة نضجها، ولكل طريقة طعم وشكل ومكونات أيضًا تختلف عن الأخرى، ومن أهم هذه الطرق المميزة التي يحبها الكثير من الناس هي طريقة عمل كفتة اللحمة المفرومة بالبقسماط، فهي لها طعم رائع، ومن الأكلات السهلة في طريقة إعدادها، والسريعة أيضًا وهذه الطريقة هي ما سوف نتحدث عنها في هذا المقال.

طريقة عمل الكفتة بالبقسماط

كفتة اللحمة بالبقسماط من الطرق التي تتميز بارتفاع قيمتها الغذائية بشكل كبير، ويتم تجهيز في خلال دقائق وطريقة تحضيرها كالتالي:

المكونات

كيلو من اللحم المفروم.

عدد اثنين من البصل.

عدد اثنين من البيض.

نصف كوب من الجبنة الموتزاريلا المبشور.

كوب من البقسماط المطحون.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود.

رشة بهارات لحم.

ربع كوب من البقدونس المفروم.

فصين من الثوم المفروم.

كوب دقيق ابيض.

طريقة التحضير