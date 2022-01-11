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عمر شويل - جدة طريقة عمل كفتة البقسماط بتتبيلة مقرمشة ولذيذة والمكونات غير مكلفة - ثقفني
كفتة اللحم بالبقسماط، الكفتة من أهم الأكلات اللذيذة المفضلة لدى الكثير منا، ومن أهم مميزات الكفتة أنها متعددة الطرق المختلفة، وأيضًا متنوعة من حيث طريقة نضجها، ولكل طريقة طعم وشكل ومكونات أيضًا تختلف عن الأخرى، ومن أهم هذه الطرق المميزة التي يحبها الكثير من الناس هي طريقة عمل كفتة اللحمة المفرومة بالبقسماط، فهي لها طعم رائع، ومن الأكلات السهلة في طريقة إعدادها، والسريعة أيضًا وهذه الطريقة هي ما سوف نتحدث عنها في هذا المقال.
طريقة عمل الكفتة بالبقسماط
كفتة اللحمة بالبقسماط من الطرق التي تتميز بارتفاع قيمتها الغذائية بشكل كبير، ويتم تجهيز في خلال دقائق وطريقة تحضيرها كالتالي:
المكونات
- كيلو من اللحم المفروم.
- عدد اثنين من البصل.
- عدد اثنين من البيض.
- نصف كوب من الجبنة الموتزاريلا المبشور.
- كوب من البقسماط المطحون.
- ملعقة من الملح.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- رشة بهارات لحم.
- ربع كوب من البقدونس المفروم.
- فصين من الثوم المفروم.
- كوب دقيق ابيض.
طريقة التحضير
- احضري بوله كبيرة الحجم، أضيفي بداخلها اللحم المفروم.
- اخلطي اللحم المفروم بيدك جيدًا.
- أضيفي إليه البصل بعد بشره ناعمًا.
- أضيفي إلى اللحم أيضًا البقدونس.
- اخلطي المكونات جيدًا واستمري حتى يصبح عجينة متجانسة.
- أضيفي إليه بعد ذلك الملح، والفلفل الأسود.
- اخلطي المكونات جيدًا حتى تختلط مع بعضها البعض.
- أضيفي إلى هذه المكونات بهارات اللحم أيضًا.
- بعد الانتهاء اتركي اللحم المتبلة داخل الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك.
- اخرجي اللحم بعد انتهاء المدة، وبعد أن تجمدت.
- قومي بتشكيلها سواء بشكل دائري أو أصابع.
- احضري البيض ثم قومي بخفقه في طبق، وأضيفي إليه رشه من الملح، والفلفل الأسود والكمون.
- أضيف في طبق اخر البقسماط.
- وفي آخر الدقيق الأبيض.
- اغمسي الكفتة في البيض، ثم في الدقيق، وذلك حتى تغطى تمامًا.
- ثم في البيض مرة أخرى وفي النهاية تغطى بالبقسماط.
- كرري هذه الطريقة تحصلي على كل الكمية التي تم تجهيزها بنفس الشكل.
- احضري مقلاة غويطة، ثم أضيفي بها زيت غزير.
- اتركي الزيت حتى يسخن تمامًا.
- أضيفي بداخله الكفتة، واتركيها حتى يتغير لونها إلى الذهبي من كل الجوانب.
- اخرجي الكفته من الزيت وصفيها جيدًا، وهكذا أصبحت الكفتة جاهزة للتقديم.
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