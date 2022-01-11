قنبلة التفتيح كريم الليمون والنشا المبهر لتبييض البشرة والأماكن السوداء والكلف بنتيجة مذهلة

إذا كنتم تبحثون على وصفات تعطي الوجه النضارة والاشراقة التي يرغب الجميع بها نحن اليوم سنقدم لكم قنبلة كبيرة محببة لدى الكثير، وهي تكوين خلطة تحتوي على مكونين من أكثر المكونات التي يوجد بها عناصر مبيضة، ويرجع هذا لاستخدام كل من الليمون مع النشا، فهم من أكثر المكونات التي يمكن استخدامها للحصول على بشرة فاتحة وناعمة بنفس الوقت مع إعطاء نضارة لا مثيل لها، تابعونا لمعرفة خطوات عمل الوصفة.

طريقة عمل وصفة النشا والليمون

لصناعة وصفة تفتيح كاملةً تستخدم في المنزل دون ضرورة لشراء كريمات التفتيح من الخارج علينا تحضير هذه المكونات:

عصير الليمون.

ثلاثة ملاعق من النشا.

ملعقتان من ماء الورد.

خطوات تحضير الوصفة

والآن علينا البدء في تحضير الوصفة من خلال الخطوات القادمة بسهولة كبيرة، وتأتي بهذا الشكل:

تحضير وعاء لخلط جميع المكونات معاً ومن ثم تقليبها جيداً.

غسل الوجه بشكل جيد ووضع المكون عليه لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.

نغسل الوجه بعد ذلك.

للحصول على نتيجة فعالة يمكن تكرارها لثلاث مرات بالأسبوع الواحد.

ماسك النشا والزبادي

هناك وصفة أخرى يمكن استخدامها في الحصول على نضارة وتفتيح وتتكون من الزبادي والنشا، وهي:

كوب من الزبادي.

ملعقتان من النشا.

خطوات التحضير