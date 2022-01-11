هدية ربانية معجزة ستجعلك 100 حصان قل وداعا لألام المفاصل والساقين وألم العظام والخشونة

فوائد السمسم يعد السمسم من الأغذية التي تحتوي على كثير من العناصر المهمة كما أنه يمد الجسم بالطاقة والكالسيوم كما إنه مضاد للأكسدة وغني بالبروتينات وسنعرض في هذا المقال أهمية السمسم وفوائد كما أنه من البذور الغنية جداً بالماغنسيوم والمعادن وتحتوي على مجموعة كبيرة من الألياف والأحماض الأمينية.

فوائد السمسم

من أبرز الفوائد التي يوفرها السمسم بشكل عام للجسم هي الفوائد التالية:

مصدر مهم للطاقة حيث يمد الجسم بالكربوهيدرات.

غني بعنصر الكالسيوم لذلك يساعد في التخلص من هشاشة العظام .

مصدر مهم للفيتامينات مثل فيتامين أ وفيتامين ج .

عنصر أساسي للبروتينات .

كما إنه مضاد الأكسدة ويطرد السموم من الجسم .

يحمي الجسم من تليف الكبد .

كما تعتبر بذور السمسم من أهم البذور في الوقاية من مرض السرطان .

كما تحافظ بذور السمسم على نسبة الأنسولين في الجسم .

تعمل بذور السمسم على تنشيط الجهاز الهضمي والتخلص من الإمساك .

تساعد بذور السمسم أيضاً في المحافظة على ضغط الدم في الجسم .

كما أنها مكون مهم جداً في المحافظة على عضلة القلب .

كما تلعب بذور السمسم دور مهم جداً في المحافظة على الكوليسترول مما يساعد من تقليل الجلطات وعدم تصلب الشرايين .

كما أن بذور السمسم مهمة جداً في تطويل الشعر والمحافظة على نعومته ورونقه حيث تعد بذور السمسم من البذور الغنية جداً بالزيوت الطبيعية .

أهم استخدامات السمسم