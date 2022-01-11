طريقة عمل كفتة الحاتي على الفحم زي المحلات أسرار نجاحها مش هتفك منك

نشتهي جميعنا إلى تناول بعض المأكولات من الخارج مثل كفتة الحاتي، فهي من الأطعمة المحببة لدى الكثيرين بشكلها الطازج وطعمها اللذيذ، حيث يذهب الكثير إلى المطاعم المشهورة لتناول هذه الوجبة اللذيذة والتي لا يختلف عليها اثنين أبدا، ولكن وداعًا لذلك سيمكنك الآن تناولها في المنزل ببعض الخطوات البسيطة بجانب الصوصات المختلفة، يمكنكم متابعتنا لعمل كافة الوجبات التي تريدونها بخطوات قليلة.

طريقة عمل كفتة الحاتي

تعتبر طريقة العمل الخاصة بكفتة الحاتي لا تحتاج إلى المزيد من الوقت، ولكن قد يستسهل البعض شرائها من الخارج، ولكن بهذه المكونات ستتمكنون من عملها وتأتي هكذا:

حيث أنه يحتوي علي بصلة مفرومة صغيرة الحجم.

نصف كيلو من اللحم المفروم ويفضل أن يكون من لحم الغنم.

فصان من الثوم المفروم.

كما أنه تحتاج إلى أربعة ملاعق من صلصة الصويا.

نصف كوب من البقدونس المفروم.

ربع ملعقة من كل من الكمون والفلفل الأسود.

ملعقة الا ربع من الملح.

نصف ملعقة من الاوريجانو.

ربع كوب من صلصة الصويا وذلك يستخدم في الرش على الشوي.

خطوات عمل كفتة الحاتي

وتأتي خطوات العمل بسهولة من خلال هذه النقاط: