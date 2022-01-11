أسرار التجار لتخزين ورق العنب بدون سلق من غير ما يبوظ أو يتغير لونه وطعمة

محشي ورق العنب من أشهر المحاشي وأطيبها، والتي نحب تناولها طوال أيام السنة، لكن كما نعلم فإن ورق العنب الطازج لا يتوفر طوال أيام السنة، وبالطبع فإن ورق العنب المعلب لا يقارن بطعم ورق العنب الطازج، لذلك تلجأ الكثير من ربات البيوت إلى تخزين الطازج منه وذلك للاستفادة منه طوال أيام السنة، ولأنه يوجد العديد من طرق التخزين الخاطئة والتي تتسبب في إتلاف ورق العنب، نقدم لكم بعض الطرق الصحيحة المضمونة التي تحفظ ورق العنب لفترات طويلة.

طريقة تخزين ورق العنب من السنة للسنة

نزيل العرق الموجود في كل ورقة من أوراق ورق العنب المراد حفظه، وبعد ذلك نقوم بفرد النايلون المستخدم في حفظ الأطعمة على سطح مستوي،

ثم نقوم بوضع أوراق العنب فوق بعضها البعض بطريقة التصفيط مع مراعاة ترك مسافة عن أطراف النايلون، نقوم بثني طرفي النايلون بشكل طولي ثم نقوم بلف الأوراق على شكل أسطوانة، ندخل الأسطوانة في الفريزر ونتركها لحين الرغبة في استخدامها.

حيث يتم إخراجها من الفريزر وتركها في درجة حرارة الغرفة العادية حتى يذوب الثلج من عليها تمامًا وتصبح جاهزة للاستخدام.

تخزين ورق العنب عن طريق الحافظات الزجاجية