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عمر شويل - جدة أسرار التجار لتخزين ورق العنب بدون سلق من غير ما يبوظ أو يتغير لونه وطعمة - ثقفني
محشي ورق العنب من أشهر المحاشي وأطيبها، والتي نحب تناولها طوال أيام السنة، لكن كما نعلم فإن ورق العنب الطازج لا يتوفر طوال أيام السنة، وبالطبع فإن ورق العنب المعلب لا يقارن بطعم ورق العنب الطازج، لذلك تلجأ الكثير من ربات البيوت إلى تخزين الطازج منه وذلك للاستفادة منه طوال أيام السنة، ولأنه يوجد العديد من طرق التخزين الخاطئة والتي تتسبب في إتلاف ورق العنب، نقدم لكم بعض الطرق الصحيحة المضمونة التي تحفظ ورق العنب لفترات طويلة.
طريقة تخزين ورق العنب من السنة للسنة
- نزيل العرق الموجود في كل ورقة من أوراق ورق العنب المراد حفظه، وبعد ذلك نقوم بفرد النايلون المستخدم في حفظ الأطعمة على سطح مستوي،
- ثم نقوم بوضع أوراق العنب فوق بعضها البعض بطريقة التصفيط مع مراعاة ترك مسافة عن أطراف النايلون، نقوم بثني طرفي النايلون بشكل طولي ثم نقوم بلف الأوراق على شكل أسطوانة، ندخل الأسطوانة في الفريزر ونتركها لحين الرغبة في استخدامها.
- حيث يتم إخراجها من الفريزر وتركها في درجة حرارة الغرفة العادية حتى يذوب الثلج من عليها تمامًا وتصبح جاهزة للاستخدام.
تخزين ورق العنب عن طريق الحافظات الزجاجية
- نغسل ورق العنب جيداً ثم نقوم نزي العروق منه، نقسم ورق العنب إلى مجموعات حسب حجمها، نلف كل مجموعة على شكل رول ثم نضعهم في حافظة زجاجية مناسبة لكمية ورق العنب.
- بعد ذلك نغلي لترين من الماء ثم نضيف كوب كبير من الملح الخشن للماء المغلي ونقلب جيداً حتى يذوب الملح تماماً.
- نترك محلول الملح يبرد تماما، وبعد ذلك نتأكد من درجة ملوحة المحلول عن طريق وضع حبة من البيض في المحلول، وفي حال أن طفت البيضة على سطح المحلول فإن ذلك يدل على أن المحلول مناسب، لكن إذا انخفضت للأسفل.
- فإن ذلك يعني ان المحلول بحاجة إلى المزيد من الملح، بعد ذلك نضع المحلول في الحافظة ثم نحكم إغلاق الحافظة ونتركها في المكان المخصص لها لحين الحاجة لاستخدامها.
- هذه الطريقة يمكن استخدامها لحفظ ورق العنب وتخزينه لمدة طويلة جداً تصل إلى سنة.
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