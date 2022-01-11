نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مش هتشتري اللانشون تاني.. طريقة عمل اللانشون في البيت بمكونات اقتصادية بنفس الطعم والمذاق بتاع الجاهز في المقال التالي
اللانشون هو أحد اللحوم المصنعة التي يعشقها أطفالنا ويطلبون منا تحضير سندوتشات منها عند الذهاب إلى المدرسة، ويوجد منه عدة أنواع منها لانشون اللحم و لانشون الدجاج، لكن على الرغم من الطعام اللذيذ للانشون إلا أن شرائها من السوبر ماركت يعتبر جريمة بحق أطفالنا، لأن اللانشون الذي تنتجه المصانع غير صحي بالمرة، ويحتوي على الكثير من المواد الحافظة ومكسبات الطعام بالإضافة إلى أنواع رديئة جدا من اللحوم، لذلك يجب التوقف عن شرائه والقيام بتحضيره في المنزل، وهذا أمر بسيط جداً ولا يحتاج إلى مجهود أو مكونات غالية، وهنا نقدم لكم طريقة سهلة لعمل لانشون الدجاج اللذيذ في المنزل؟
مكونات إعداد اللانشون في البيت
- نصف كيلو من أفخاذ الدجاج المفرومة.
- حبتان من البيض.
- ربع كوب من الدقيق.
- ربع كوب من زيت الذرة.
- ثلث كوب من الجبنة المطبوخة.
- نصف كوب من الزيتون الأخضر المخلي.
- ملعقة كبيرة من العسل.
- ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.
- نصف ملعقة صغيرة من البصل البودرة.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة البودرة.
- رشة من جوزة الطيب.
- رشة من الحبهان المطحون.
- ملعقة كبيرة من الملح.
طريقة إعداد اللانشون في البيت
- نضع جميع المكونات السابقة في محضرة الطعام ماعدا الدقيق والزيتون.
- نخلط جميع المكونات حتى نحصل على خليط متجانس ثم نضيف الدقيق بالتدريج ونعيد الخلط.
- نحضر ورقة زبدة ونضع عليها خليط اللانشون بشكل طولي ثم نوزع الزيتون فوق الخليط.
- نبدأ بلف الخليط باستخدام ورق الزبد على شكل رول ثم نحكم إغلاق ورق الزبدة على الرول من الجهتين.
- نضع رول اللانشون داخل ورق ألومنيوم ونلفه جيداً ونغلق من الجهتين.
- نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نضع رول لانشون في بايركس زجاجي مناسب.
- نحضر بايركس بحجم أكبر و نغمره إلى منتصفه بالماء المغلي.
- نضع البايركس الصغير داخل البايركس الكبير ثم ندخله الفرن.
- نترك اللانشون في الفرن لمدة ساعة ونصف ثم نخرجه ونتركه حتى يبرد تمامًا.
- نفك ورق الألومنيوم من على الرول ثم نضعه في علبة محكمة الإغلاق ونتركه في الثلاجة لليلة كاملة قبل إخراجه والبدء بتقطيعه واستخدامه.
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