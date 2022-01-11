تكثيف الرموش وتطويلها بسرعة خيالية في 3 أيام ستصبح رموشك طويلة مثل الصناعية

عندما نشاهد أي فتاة يطلق عليها أنها جميله او تتميز به مميزات شكليا كثيرة ‏نجد أن هذه الفتاة لها حواجب كثيفة او رموش طويلة وهذه العلامات من أبرز أشكال علامات الجمال عند الفتيات والآن أصبح الكثير من الفتيات يذهب من عيادة التجميل حتى يعمل على تخفيف شعر الحواجب وتطويل الرموش وأحيانا يتم استخدام بعض حيل المكياج حتى يتم تطويل الرموش وتكثيف الحواجب ومن خلال هذا المقال لن نتحدث عن حياة للمكياج او نحاول تجربة بعض الأشياء ولكن سنذكر بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد على تحفيز نمو الشعر في هذه المناطق حتى يكون مناسب ومن خلال هذا المقال ‏أيضا سنتحدث عن على طريقة إعداد وصفة تطويل الرموش وتكثيف الحواجب ‏المكونات التي نحتاج لإعداد هذه الوصفة.‏

‏مكونات إعداد خلطة تطويل الرموش وتكثيف الحواجب

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عادة يتم علاج مشاكل الشعر في الجسم استخدام بعض الزيوت الطبيعية التي تعمل على ‏تحفيز نمو الشعر والتخلص من مشكلة تتساقط وهنا أيضا أن استخدم الزيوت الطبيعية حتى نحصل على رموش طويلة وحواجب كثيف وذلك من استخدام استخدامها في خليط من الزيوت الطبية وفيما ‏ياللي سنتحدث عن بعض الزيوت التي يمكن استخدامها في تطويل الرموش وهذه المكونات هي:

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ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

ملعقة فازلين

ملعقة زيت خروع

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طريقة إعداد خلطة الحواجب والرموش

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هذه الخلطة تحتاج إلى وقت طويل حتى يتم الحصول على نتائج منها لذلك يجب المداومةعلى استخدام هذه الوصفات يوميًا ‏المعلومات التي تقال في المحاضرات ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن جميع الطرق التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد مكونات من يمكن من خلاللها تطويل الرموش والحواج بوهذه الخطوات هي:

‏نغسل المنطقة فوق وتحت العين ونزيل منها ‏أي