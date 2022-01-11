اوعي تشتري الجبنة الشيدر تاني.. بكيلو حليب اعملي 3 كيلو جبنة شيدر بنفس قوام وطعم الجاهزة ناجحة جدا

يعد الجُبْن بأنواعه المختلفة، من أكثر المواد أستخدام على طاولة الطعام استخداما، وذلك بسبب طعمها المحبب للجميع، وأيضا بها على نسبة عالية من الكالسيوم الذي يحتاج إليه الجسم، والبوتاسيوم الذي يساعد على حركة عضلات الجسم، وبالإضافة البروتين والفسفور والأملاح الأخرى المفيدة في بناء الجسم كله، ونحصل على أنواع الجُبْن المختلف الأشكال والمذاق من حليب الأبقار، أو أي حليب لنوع حيوان أخر، حيث يؤثر كل نوع من مصادر الحليب على النتيجة النهائية للجُبْن، وتختلف في الشكل واللون والمذاق، ومن استخدامات الجُبْن الشيدر تعتبر كمكون في العديد من الوصفات الشهية والتي تجذب شريح كبيرة من الأسرة، ولا سيما الأطفال منهم، لأنها تغير الطعم الأساسي وتعطي نكهة جميل لكل ما تضاف له، مثل عمل مجموعة من الصلصات المختلفة المذاق، وأيضا يمكنك عمل الجُبْن المقلية باستخدام قطع من الشيدر.، وتستخدم أيضا في عمل المكارون بالجبن، وتضاف لبعض المعجنات والفطائر والتارة المالحة، وتضاف إلى سندويتشات البرجر والبانية.

المكونات والأدوات المطلوبة:

تحتاجين سيدتي في طريقة عمل الجُبْن شيدر في المنزل بكوب حليب، لبعض الأدوات والمواد، التي من المؤكد سوف تكون متوفرة في مطبخك:

جهاز يستخدم للخفق.

وعاء عميق.

مقدار كوب من الماء.

مقدار كوب من أي نوع زيت نباتي لديكي.

عدد اثنين من البيض المفصول البياض عن الصفار.

مقدار من ملح الطعام.

كوب من اللبن المجفف.

جبنه نستو أربع منها.

طريقة عمل الجُبْن الشيدر: