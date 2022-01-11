نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اوعي تشتري الجبنة الشيدر تاني.. بكيلو حليب اعملي 3 كيلو جبنة شيدر بنفس قوام وطعم الجاهزة ناجحة جدا في المقال التالي
يعد الجُبْن بأنواعه المختلفة، من أكثر المواد أستخدام على طاولة الطعام استخداما، وذلك بسبب طعمها المحبب للجميع، وأيضا بها على نسبة عالية من الكالسيوم الذي يحتاج إليه الجسم، والبوتاسيوم الذي يساعد على حركة عضلات الجسم، وبالإضافة البروتين والفسفور والأملاح الأخرى المفيدة في بناء الجسم كله، ونحصل على أنواع الجُبْن المختلف الأشكال والمذاق من حليب الأبقار، أو أي حليب لنوع حيوان أخر، حيث يؤثر كل نوع من مصادر الحليب على النتيجة النهائية للجُبْن، وتختلف في الشكل واللون والمذاق، ومن استخدامات الجُبْن الشيدر تعتبر كمكون في العديد من الوصفات الشهية والتي تجذب شريح كبيرة من الأسرة، ولا سيما الأطفال منهم، لأنها تغير الطعم الأساسي وتعطي نكهة جميل لكل ما تضاف له، مثل عمل مجموعة من الصلصات المختلفة المذاق، وأيضا يمكنك عمل الجُبْن المقلية باستخدام قطع من الشيدر.، وتستخدم أيضا في عمل المكارون بالجبن، وتضاف لبعض المعجنات والفطائر والتارة المالحة، وتضاف إلى سندويتشات البرجر والبانية.
المكونات والأدوات المطلوبة:
تحتاجين سيدتي في طريقة عمل الجُبْن شيدر في المنزل بكوب حليب، لبعض الأدوات والمواد، التي من المؤكد سوف تكون متوفرة في مطبخك:
- جهاز يستخدم للخفق.
- وعاء عميق.
- مقدار كوب من الماء.
- مقدار كوب من أي نوع زيت نباتي لديكي.
- عدد اثنين من البيض المفصول البياض عن الصفار.
- مقدار من ملح الطعام.
- كوب من اللبن المجفف.
- جبنه نستو أربع منها.
طريقة عمل الجُبْن الشيدر:
- في البداية يتم إضافة الزيت واللبن المجفف في جهاز الخفق، ومن ثم يتم الخفق لمدة لا تقل عن أربع دقائق، وبعد ذلك يضاف قطع الجُبْن نستو إلى الخليط مع صفار البيضتين الذي تم فصلهم سابقا، ويستمر الخفق لفترة من الوقت، حتى تحصلين على مكونات متماسكة.
- وبعد ذلك يتم وضع الماء و بياض البيضتين في الخليط، ثم تستكمل عملية الخفق، حتى تتيقن من تماسك المكونات كلها في الخليط أمامك.
- و للتخزين نضع بعض من ورق الزبدة في وعاء من البلاستيك، ويتم سكب الخليط في ذلك الوعاء، وبعد ذلك يترك لفترة لا تقل عن يوم كامل في المَبْرَد.
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