اوعي تشتري الجاهز تاني.. اعملي الثوم البودر في البيت بأقل تكلفة وأكبر كمية بنفس طعم الجاهز واحلي

اوعي تشتري الجاهز تاني.. اعملي الثوم البودر في البيت بأقل تكلفة يعتبر الثوم البودرة من أهم التوابل التي تستخدمها ربات المنازل لتحضير الطعام حيث يعطي الثوم البودرة مذاق مختلف للطعام من خلال إضافته عليه، يمكنك تصنيع الثوم البودرة بكل بساطة في منزلك وبدون أي تعب لأنه يساعد في اعطاء الطعام مذاق مختلف مع وجود مجموعة مختلفة من الفوائد التي تخصه بجانب وجود توفير كبير في التكاليف حيث أنك سوف تصنعين كمية كبيرة من ثوم البودرة بكل سهولة في المنزل دون الحاجة للشراء من الخارج.

اعملي الثوم البودر في البيت بأقل تكلفة

عليك تجهيز كمية من الثوم وقومي بتقشيرها.

ثم نجفف القطو بشكل جيد.

نخلط كيلو من الثوم المقشر أو المجفف مع ملعقتين ملح.

ونقوم بفرد المكونات في صينية كبيرة وندخلها فرن تم تسخينه حتى يتم تحميص فصوص الثوم.

عليك الأخذ في الاعتبار بعدم ترك الثوم لفترة طويلة بالفرن حتى لا يحترق بشكل كامل.

عليك الحرص على خلط فصوص الثوم في المطحنة ومن ثم ضعيه في برطمانات.

يمكنك الاحتفاظ به في الثلاجة لحين الحاجة لاستخدامه.

فوائد الثوم البودرة

هناك باقة كبيرة من الفوائد التي تعود علينا عند استخدام الثوم البودرة في نظام الطعام اليومي والفوائد عبارة عن :

يساعد في ضبط السكر بالدم ولذلك يمكن لمرضى السكري تنازله ولكن بحدود وبدون اسراف شديد.

كما يساهم الثوم البودرة في التخفيف من نسبة الكولسترول بالدم والذي يعتبر من المشاكل الكبيرة للغاية.

يساهم الثوم البودرة في خفض نسبة الضغط المرتفع بشكل كبير.

كما أنه مفيد للكبد ولصحة الجهاز المناعي ويقي من السرطانات.

آثار جانبية الثوم البودرة

في حالة الزيادة من استخدام الثوم البودرة يكون هناك مجموعة مختلفة من المشاكل التي تظهر في التالي: