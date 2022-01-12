المشروب الصاروخي.. أقوي مشروب لتخسيس الكرش والجسم والجناب خلال أسبوع بدون رياضة أو حرمان

الكرش من مشاكل تراكم الدهون الكبيرة التي يعاني منها الكثير من الناس لذلك يحاول الكثير علاج هذه المشكلة من خلال عمل أنظمة تخسيس طويلا و ممارسة بعض التمارين الرياضية حتى يتخلص الجسم من هذه الدهون سريعا ما تخلص من الكيلو غرامات الزائدة الموجودة لديه ‏ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن بعض أسباب زيادة الدهون والمشروبات التي تساعد على التخلص من الوزن الزائد في الجسم ‏فهناك العديد من المشروبات التي تساهم في حرك الدهون والتخلص من الوزن الزائد ومن أبرز هذه المشروبات هو مشروب الزنجبيل والقرفة وذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد مشروب الزنجبيل والقرفة وسنة تحدث عن الفوائد التي نحصل عليها من خلال مشروب الزنجبيل والقرفة.

‏طريقة إعداد مشروب لتخسيس الكرش

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الزنجبيل والقرفة من الأعشاب الطبيعية ‏التي تستخدم في العديد من المشروبات لعلاج بعض المشاكل الصحية وهذا المشروب يساعد على تفتيت الدهون وحرقها والتخلص من تراكم الدهوم في بعض مناطق الجسم ‏ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن خطوات إعداد مشروب الزنجبيل والقرفة لخسارة الوزن:

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نضع كوب من الماء على النار ونضيف له ‫1\4‬ ملعقة من القرفة ونصف ملعقة من الزنجبيل ‏ثم نضيف أيضا بعض شرائح الليمون.‬

نترك ‏المشروب حتى يغلي على النار تماما بعد ذلك نرفع الماء من النار.

نتركه قليلًا حتى يعدأ ‏وبعد ذلك نقوم بتناول المشروب.

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‏ ينصح بتناول هذا المشروب ثلاث مرات كل يوم بعد كل وجبة أساسية حتى يعمل على حرق الدهون التي دخلت الجسم كما انه يسهل عملية الهضم ويؤدي إلى حرق السعرات الحرارية التي يحصل عليها الجسم من خلال الوجبة.

فوائد شرب القرفة والزنجبيل