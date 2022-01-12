حلويات الشتاء المفضلة أعملي البطاطا الحلوة المشوية على أصوله بطعم ومذاق أول مرة تدوقيه

تعد البطاطا الحلوة من أشهي الأطعمة ومن المعروف أنه يرجع أصل البطاطا إلى أمريكا الوسطى وتحتوي البطاطا على الكثير من الفيتامينات وأهمها فيتامينB ومن فوائد تناول البطاطا الحلوة أنها تحمي القلب من النوبات القلبية، كما يساعد تناول البطاطا في الحماية من نزلات البرد لأنها ترفع مناعة الجسم كما يوجد في البطاطا كميات كبيرة من المغنسيوم والحديد ويوجد العديد من الطرق لتناول البطاطا فهي من الممكن أن تؤكل مشويه كما يمكن إدخالها في بعض الوصفات حيث تعطيها مذاق شهي ولذيذ، مثل وضعها على طاجن اللحم أو إضافتها إلى صينية الدجاج بالخضار وسوف نتحدث من خلال هذا المقال عن طريقة تخضير العديد من الوصفات لتحضير البطاطا الحلوة وهذه إحدى الطرق.

طريقة عمل البطاطا الحلوة المشوية

المكونات:

عدد ثماني حبات من البطاطا الحلوة.

عدد أربع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

رشة صغيرة من الملح.

مقدار ربع كوب من الكزبرة الطازجة المفرومة.

مقدار ملعقة صغيرة من قشر الليمون.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

طريقة تحضير البطاطا المشوية:

نقوم بتقطيع كمية البطاطا الحلوة إلى قطع متوسطة الحجم ثم بعد ذلك نقوم بدهن البطاطا بزيت الزّيتون من جميع الاتجاهات حتي ننتهي من الكميه كلها.

ثم نوزع كمية الملح عليها ثم نقوم بفرد حبات البطاطا الحلوة داخل صينية فرن مدهونة بكمية قليلة من زيت الزيتون ثم نضع صينية البطاطا داخل فرن تم تسخينه سابقاً على درجة حرارة 180 درجة ثم نترك صينية البطاطا حتى تنضج من جميع الجهات لمدة لا تقل عن عشرين دقيقة.

ثم نقوم بمزج مقدار الكزبرة مع الليمون داخل إناء صغير ثم نضيف إليها زيت الزيتون وكذلك نضع عليها قشر الليمون المبشور نقوم بإخراج صينية البطاطا من الفرن ونوزع عليها المزيج الليمون والكزبرة السابق تحضيره ثم توضع داخل الفرن مرة أخري لمدة خمس دقائق حتي تتحمر.

صينيّة البطاطا الحلوة

المكونات:

كوب واحد من السكر.

كيلو جرام من البطاطا الحلوة.

كمية من المكسرات حسب الرغبة.

عدد أربع ملاعق من الزبدة.

طريقة التحضير: