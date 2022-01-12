اعملي الكرواسون الفرنسي علي أصوله بطريقة سهلة وصحية وافضل محلات الحلويات والمخبوزات

الكرواسون الفرنسي من أحلي وألذ المخبوزات المحببة لدى الكثير من الأطفال والكبار، حيث يعتبر الكرواسون من المأكولات السريعة والتي تهدف إلى الإشباع، حيث يمكن تناوله في وجبات الإفطار وكذلك في العشاء، كما يفضله الكثير من الأفراد مع العصير والبعض الأخر يفضله مع اللبن، أو الشاي، كما يوجد الكثير من الحشوات للكرواسون، حيث أن هناك من يفضله بالمربي، والبعض الأخر يفضله بالجبن، وكذلك الشيكولاته، وفي كل الأحوال فإن للكرواسون طعم لذيذ وشهي، ولذلك نقدم لكي سيدتي طريقة سهلة وبسيطة لعمل الكرواسون في المنزل بأقل جهد وتكلفة.

طريقة عمل الكرواسون ومكوناتها

المكونات

ثلاث كوب من الدقيق الأبيض.

كوب ماء دافئ.

ملعقة واحدة صغيرة من الخميرة الفورية.

ربع كوب حليب.

نصف ملعقة كبيرة من الزبدة السائلة.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب ونصف من الزبدة المملحة الباردة.

بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة من الحليب.

طريقة التحضير