ليمونة واحدة تجعلك 100 حصان قل وداعاً لألم الحلق والتهاب اللوزتين علاج مبهر في أيام سهل وفوري

مشكلة التهاب الحلق من المشاكل التي تأتي مصاحبة لنزلات البرد ويكون من الصعب التخلص منها وعلاجها ‏كما أنها تسبب الكثير من الألم للحلق وتجعل الجسم يعاني من الألم الشديد ‏وهناك بعض المواد الطبيعية التي يمكن استخدامها لتخفيف أعراض نزلات البرد والتهاب الحلق واللوز تين كما أنها تساعد على تهدئة الالم بشكل كبير من خلال هذا المقال سنتحدث عن احد الوصفات التي تساعد على الوقاية من التهاب الحلق واللوزتين وطريقة إعداد هذه الوصفة.

طريقة إعداد مشروب علاج التهاب الحلق والتهاب اللوزتين

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وفيما يلي سنتحدث عن طريقة إعداد مشروب لعلاج التهاب الحلق واللوز تين وهذه الطريقة هي:

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نحضر ملعقة من شاي البابونج مع بعض اوراق النعناع ونصف ملعقة من عصير الليمون.

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‏ نضع كوب من الماء يغلي على النار وبعدها وصول الماء إلى الغليان نضيف له جميع المكونات التي تم ذكرها في الفقرة السابقة.

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‏ بعد ذلك نترك المكونات تغلى في الماء مرة أخرى.

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‏ ثم نرفع المشروب من النار ونضيف له ‏ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

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‏ يتم تناول هذا المشروب يوميا حتى التخلص من معاناة التهاب الحلق.

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مشروب التخلص من التهاب الحلق واللوزتين

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يحتوي المشروب السابق على بعض المكونات التي تساعد على التخلص من التهاب الحلق على سبيل المثال