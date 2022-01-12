وصفة سحرية لتطويل وتكثيف الشعر ضعيها على شعرك قبل كل استحمام واحصلي على كثافة رهيبة ولمعان لا مثيل له، بإستخدام حبة طماطم وبعض الإضافات البسيطة الأخرى ستجعلين شعرك ينمو غزير وكثيف بدون تكاليف باهظة، فتلك الخلطة التي سوف نقوم بإعدادها معكم بخطوات بسيطة لها نتائج مبهرة على الشعر. سنستخدم الطماطم كما ذكرنا لتقوية بصيلات الشعر ومعالجة تساقطه، كما نحتاج إلى صفار البيض فهو غني بالفيتامينات المغذية للشعر،بالاضافة إلى القهوة سريعة الذوبان فهي تنشط الدورة الدموية في فروة الرأس مما يحفز نمو الشعر بشكل أسرع.

وصفة سحرية لتطويل وتكثيف الشعر

المكونات المضبوطة لإعداد تلك الخلطة بسهولة هي:

1 حبة طماطم.

1 صفار بيضة.

1 ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان.

1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند ويمكنك تعويضه بأي زيت من اختيارك.

خذ حبة الطماطم وابشرها بإستخدام المبشرة لنحصل على مبشور الطماطم، ثم صفي المبشور بإستخدام مصفاة للحصول على عصير الطماطم الخالص وضعه في وعاء، ثم أضف صفار البيضة إلى عصير الطماطم واخلط جيداً بعد ذلك مع إضافة القهوة سريعة الذوبان وزيت جوز الهند، ثم اخلط جميع المكونات بشكل جيد للحصول على خليط فعال جداً في نمو الشعر. طبقي هذا الخليط جيداً على فروة رأسك ثم دلكيها جيداً لمدة دقيقتين، ثم لفي شعرك بكيس بلاستيكي واتركي هذا الخليط على شعرك لمدة ساعتين واغسليه بعد ذلك، كرري تطبيق هذا الخليط على شعرك مرتين في الأسبوع والنتيجة مدهشة جداً من أول أسبوع، سينمو شعرك بغزارة بدون توقف ولن تصدقي أبداً طول وسُمك شعرك.

تكثيف الشعر وعلاج التساقط

كما يمكنك تحضير هذه الوصفة وتطبيقها، خذ حبة طماطم وقم بتقطيعها إلى شرائح صغيرة ثم ضع شرائح الطماطم في وعاء واضف إليها 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، مع إضافة ملعقة كبيرة من عسل النحل وأيضاً 2 ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي ثم اطحن جميع المكونات جيداً بالخلاط الكهربائي، وبعد ذلك صفي الخليط بمصفاة للحصول على خليط سائل ثم ضع هذا الخليط في قنينة بخاخ، ثم رشي فروة رأسك وشعرك بهذا الخليط وادلكي فروة رأسك بأصابع يدك وبعد ذلك اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة ثم اغسليه، كرري هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع وستحصلين على نتائج مبهرة.