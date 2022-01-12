على الطريقة المصرية أعملي الملوخية على أصولها بطشة الثوم بطعم وريحة وجنان

عند تحضير شوربة الملوخية يجب اختيار لحم خالي من الدهون أو ممكن استخدام الدجاج منزوع الجلد كما لا يفضل إضافة الملح الكثير إلى شوربة الملوخية لأن زيادة الملح يؤدى إلى مشاكل صحيه كثيرة مثل ارتفاع ضغط الدم وتعتبر الملوخية من الخضار الغني بالكثير من الفيتامينات والمعادن، وتحتوى أيضاً على نسبه عالية من الحديد فهي تعالج فقر الدم لذلك سوف نتعرف سويا من خلال هذه السطور القليلة القادمة على طريقة سهلة وسريعة لعمل ألذ ملوخية.

طريقة تحضير الملوخية مع الأرز

يعد طبق الأرز بجانب الملوخية من أشهي الأكلات المصرية وأشهرها ولعمل الملوخية على الطريقة المصرية يجب إحضار هذه المكونات، وكذلك اتباع عدة خطوات حتى تحصلي على ألذ طبق ملوخية:

المكونات:

مقدار كيلو جرام من أوراق الملوخية، أو يمكن أن استبدالها بالملوخية المجمد.

لتر واحد من مرق الدجاج أو مرق اللحم.

عدد أربعة فصوص من الثوم المهروسة.

مقدار ملعقتان كبيرتان من السمن ويفضل السمن البلدي.

مقدار ملعقتان كبيرتان من الكزبرة الناشفة.

مقدار نصف ملعقة من الفلفل الأحمر الحار.

كميه من الملح حسب الحاجه.

لسلق الدجاج نقوم بتحضير كلاً من:

دجاجه كامله.

كميه من الماء حوالى.

مقدار ربع كوب من الكرفس.

مقدار ربع كوب من الكرات.

جزرة مقطعه إلى قطع صغيره.

بصله متوسطة الحجم.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

حبتان من المسكة.

عدد ثلاثة حبات من الحبهان.

بعض من ورق اللوري.

مقدار من الملح حسب الحاجه.

مقدار من السمن للحمير.

مكونات صلصة الطماطم:

مقدار 2كوب من عصير الطماطم

بصلتان متوسطة الحجم مفرومتان ناعم.

فصان من الثوم المفروم.

مقدار ملعقة كبيرة من السمن.

ملعقة كبيره من الخل الأبيض.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة تحضير شوربة الملوخية:

نقوم بغسل الدجاجة جيداً ثم نحضر اناء ونضع به الخضروات وكذلك البهارات ثم نضع الإناء على النار حتي يغلى.

ثم نضع الدجاجة وتترك على النار حتى تنضج ثم نخرج الدجاجة ونصفى الشوربة لعمل الملوخية.

تحضير الملوخية: