طريقة عمل برجر اللحمة في المنزل أفضل من الجاهز وبكل سهولة

طريقة عمل برجر اللحمة، البرجر من الأكلات المعروفة بطعمها اللذيذ ويحب تناولها الكبار والصغار ولكن تقلق الأمهات من شرائه من المحلات أو تناوله خارج المنزل لأنهم غير مؤكدين من سلامته وأنه صحي ولا تدخل فيه أي مكونات ضارة وغير مفيدة ولكن تعلم كل أم حب عائلتها لتلك الوجبة لذلك تحاول جاهدة بتحضيرها في البيت مثل تحضير اللانشون بالمنزل وفي هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل برجر اللحمة في المنزل بطعم شهي ولذيذ كما أنه صحي ومفيد.

طريقة عمل برجر اللحمة في المنزل أفضل من الجاهز

طريقة تحضير البرجر في المنزل طريقة سهلة وبسيطة وموفرة جربيها بنفسك علشان تقدمي لأطفالك وجبة غذائية.

أولاً: المكونات

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

بصلة متوسطة الحجم مفرومة ناعم.

ثوم مفروم ناعم.

اثنان ملعقة كبيرة من البقسماط.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة بصل بودر.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملح حسب الرغبة.

بيضة.

زيت للقلي.

خبز البرجر.

كاتشب.

مايونيز.

شرائح من الخس.

جبنه.

ثانياً: طريقة التحضير