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عمر شويل - جدة طريقة عمل برجر اللحمة في المنزل أفضل من الجاهز وبكل سهولة - ثقفني
طريقة عمل برجر اللحمة، البرجر من الأكلات المعروفة بطعمها اللذيذ ويحب تناولها الكبار والصغار ولكن تقلق الأمهات من شرائه من المحلات أو تناوله خارج المنزل لأنهم غير مؤكدين من سلامته وأنه صحي ولا تدخل فيه أي مكونات ضارة وغير مفيدة ولكن تعلم كل أم حب عائلتها لتلك الوجبة لذلك تحاول جاهدة بتحضيرها في البيت مثل تحضير اللانشون بالمنزل وفي هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل برجر اللحمة في المنزل بطعم شهي ولذيذ كما أنه صحي ومفيد.
طريقة عمل برجر اللحمة في المنزل أفضل من الجاهز
طريقة تحضير البرجر في المنزل طريقة سهلة وبسيطة وموفرة جربيها بنفسك علشان تقدمي لأطفالك وجبة غذائية.
أولاً: المكونات
- نصف كيلو من اللحمة المفرومة.
- بصلة متوسطة الحجم مفرومة ناعم.
- ثوم مفروم ناعم.
- اثنان ملعقة كبيرة من البقسماط.
- ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة صغيرة بصل بودر.
- نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.
- نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ملح حسب الرغبة.
- بيضة.
- زيت للقلي.
- خبز البرجر.
- كاتشب.
- مايونيز.
- شرائح من الخس.
- جبنه.
ثانياً: طريقة التحضير
- في المفرمة الكهربائية نضع اللحمة المفرومة والبصل والثوم وبهارات اللحمة وكل المكونات الأخري الموجودة ونفرمها فرماً ناعماً.
- نخرج اللحمة من الكبة ونلمها في قطعة كبيرة كعجينة متماسكة.
- نأخذ قطعة من اللحمة ونشكلها على شكل قرص دائري مثل قطع البرجر الجاهزة من خلال الضغط عليها بسطح دائري مدهون بالقليل من الزيت حتي لا تلتصق به اللحمة أو من خلال تشكيلها براحة اليد من خلال الضغط عليها وهكذا حتي تنتهي كل كمية اللحمة الموجودة.
- في مقلاة غير لاصقة على النار نضع بها مقدار ملعقتين كبيرتين من الزيت ونضع بها قطع البرجر نحمرها من على الجانبين ونخرجها حتي تنتهي كل الكمية.
- يقدم البرجر في ساندوتشات نحضر خبز البرجر ونقسم قطعة الخبز إلى نصفين ثم نضيف إلى النصف الأول الخس ثم الجبنة ثم قطعة البرجر ثم نضيف فوقه الكاتشب والمايونيز ونضيف نصف قطعة الخبز الثانية ويقدم ساندوتش البرجر لتحصلوا على أجمل وأفضل طعم للبرجر المحضر في المنزل بكل سهولة.
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