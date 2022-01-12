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عمر شويل - جدة محشي الشتاء المفضل الساخن أعملي محشي الممبار على أصوله بخلطة وتتبيلة لذيذة - ثقفني
يعتبر الممبار من الأكلات الشهية الشعبية التي تنتشر كثيراً في عيد الأضحى المبارك، وهذا لكثرة الذبائح. الأضاحي في هذا العيد، والجدير بالذكر أن الممبار من الوجبات المصرية التي يتم حشوها بحشوات مختلفة، وأشهر حشوات الممبار الأرز.
مكونات عمل الممبار المحشي
- كيلو ممبار مغسول ونضيف.
- عدد ٥ أكواب أرز المصري.
- مقدار كيلو ونصف طماطم معصورة.
- بصلتان مفرومتان.
- ملعقتان كبيرتان صلصة طماطم.
- حزمتان كزبرة خضراء.
- حزمتان من البقدونس.
- حزمتان من الشبت.
- ملعقة فلفل أسود كبيرة.
- مقدار ملعقة ونصف من الملح.
- مقدار ملعقة ونصف من الكمون.
- فصان من الثوم.
- ملعقة سكر كبيرة.
- ملعقتان كبيرتان من الزيت.
- ملعقة توابل كبيرة.
طريقة التحضير:
- أول وأهم خطوة يجب غسل الممبار جيداً وتنظيفه بشكل جيد لنتخلص من أي دهون في الممبار، وهذا يتم عن طريق نقعه في ماء وخل لمدة ٣٠ دقيقة.
- ثم نغسله مرة ثانية بالماء وبعدها نفركه بالدقيق والملح، ونتركها قليلاً ثم نغسله بماء فاتر.
- بعد ذلك نضع الطماطم المعصورة في وعاء على النار ونضيف قليل من صلصة الطماطم.
- ثم نضيف الوعاء على النار بصل مفروم، وثوم ونقلب جميع المكونات مع بعضها ونتركها على النار لتتسبك مع بعضها.
- في هذه الخطوة نضيف ثمرتين طماطم مكعبات ونتركها على النار.
- ثم نضيف كل من: الشبت، البقدونس، الكزبرة ونقلبهم معاً جيداً، ثم نضيف بعض من النعناع الأخضر المفروم.
- ونضع المكونات التالية: السكر، الملح، التوابل، الفلفل الأسود، الكمون ونقلب جميع المكونات مع بعضها مرة أخرى.
- ثم نضيف الأرز البلدي المغسول ونقلب المكونات ثانيةً بشكل جيد ونضيف زيت الذرة.
- وبعدها نرفع المكونات ونتركها جانباً حتى تبرد بشكل تام، ونبدأ بتقطيع الممبار حسب الرغبة.
- ثم نحشي الممبار المقطع بخلطة الأرز السابقة بالقدر الكافي حتى لا يخرج الأرز منه أثناء سلقه.
- ونضع وعاء مناسب على النار به: ماء، ملح، فلفل أسود، بصلة، ورق لوري، ونترك كل هذه المكونات على النار لتغلي جميعها.
- ثم نضع الممبار المقطع والمحشي بخلطة الأرز في الوعاء على نار هادئة لمدة ٤٥ دقيقة حتى ينضج.
- نقوم بتصفية الممبار من الماء ونتركها جانباً ليبرد بشكل تام ونتخلص من أي ماء موجودة به نهائياً.
- ثم نضع مقلاة كبيرة على نار عالية بها زيت ساخن وملعقة سمن.
- ونضع الممبار المحشي المقطع بعد سلقه في الزيت على النار لنقليه ويحصل على لون ذهبي شهي.
- ثم نضع الممبار بعد تحميره على مناديل المطبخ ليتخلص من أي زيت رائد به.
- في النهاية نضع في أطباق التقديم ونزينه بالبقدونس المفروم.
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