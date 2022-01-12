محشي الشتاء المفضل الساخن أعملي محشي الممبار على أصوله بخلطة وتتبيلة لذيذة

يعتبر الممبار من الأكلات الشهية الشعبية التي تنتشر كثيراً في عيد الأضحى المبارك، وهذا لكثرة الذبائح. الأضاحي في هذا العيد، والجدير بالذكر أن الممبار من الوجبات المصرية التي يتم حشوها بحشوات مختلفة، وأشهر حشوات الممبار الأرز.

مكونات عمل الممبار المحشي

كيلو ممبار مغسول ونضيف.

عدد ٥ أكواب أرز المصري.

مقدار كيلو ونصف طماطم معصورة.

بصلتان مفرومتان.

ملعقتان كبيرتان صلصة طماطم.

حزمتان كزبرة خضراء.

حزمتان من البقدونس.

حزمتان من الشبت.

ملعقة فلفل أسود كبيرة.

مقدار ملعقة ونصف من الملح.

مقدار ملعقة ونصف من الكمون.

فصان من الثوم.

ملعقة سكر كبيرة.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

ملعقة توابل كبيرة.

طريقة التحضير: