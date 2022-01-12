ألذ صينية هتشرفك في العزومات أعملي صينية البطاطس باللحمة بالخلطة والبهارات السرية بطعم رهيب

صينية البطاطس باللحمة من الأكلات المصرية المنتشرة كثيراً التي تقدم على وجبة الغداء والعشاء، ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة جميعهم تعطينا الطعم اللذيذ الشهي، وهناك كثير من الأشخاص يقدمون بجانبها الأرز بالشعيرية أو يتناولونها بجانب الخبز البلدي كنوع من التغيير.

أسهل طريقة لتحضير صينية بطاطس باللحمة

المكونات:

مقدار كيلو من البطاطس.

مقدار نصف كيلو من الطماطم.

مرق لحمة، ويمكن استبدالها بماء وبها مكعب مرقة ماجي.

ملح.

فلفل أسود.

ورق لورا.

حبهان.

بهارات مشكلة.

بصلة حجمها متوسط.

عدد ٣ فصوص ثوم.

حبتان طماطم مقطعين شرائح.

شرائح من الفلفل الأخضر الرومي.

ملعقتان سمن وزيت.

قطع لحم حسب الحاجة.

خطوات التحضير:

أولاً نتبل اللحم بالبهارات والتوابل، ثم نقوم بتشويحها بملعقة سمن أو زيت في مقلاة على نار مرتفعة، ونقلبها على الجانبين لتتحمر، ثم نغطيها بالماء ونتركها لتستوي قليلاً وليس بشكل كامل ونضعها جانباً.

بعد ذلك نضع الطماطم والثوم في الخلاط معاً.

ثم نقطع البصل على هيئة حلقات ونتبله بالملح والفلفل الأسود.

ثم نضع البطاطس المقطعة على البصل ونضع اللحم عليها، ونضيف الطماطم بعد تتبيلها بالبهارات والشوربة، ونضيف على الوجه ملعقة من السمن لتعطيها طعم لذيذ.

بعد ذلك نضع شرائح الطماطم والفلفل الأخضر في الفرن لمدة ٩٠ دقيقة، ويمكن تسويتها في الفرن أولاً ثم نضعها في الفرن لتأخذ لون ذهبي.

وفي النهاية نقدمها بجانب أرز بشعيرية.

صينية البطاطس باللحمة

المكونات:

كيلو من البطاطس المقشرة ومقطعة.

نصف كيلو لحم مكعبات.

عدد ٦ حبات طماطم كبيرة ومفرومة ناعمًا بدون قشر.

كوب ماء.

بصلتان كبيرتان مفرومتان.

فصوص ثوم حجمه كبير حسب الحاجة.

نصف ملعقة بهارات مشكلة.

عدد ٣ ملاعق كبيرة من الزيت.

ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير: