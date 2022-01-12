نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاج الزوائد الجلدية بشمعة واحدة فقط تخلصي من الثآليل ستختفي وتموت للأبد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الثآليل واحدة من المشكلات الجمالية التي تصيب الجلد ولكنها غير ضارة بل أنها تقوم بتشويه مظهر الجلد وتجعل الفتيات والنساء منزعجين منها وفي حالة من الأحراج الشديد ويمكن أن تظهر في الرقبة أو الظهر ولا تنمو إلا بالمنطقة العليا بالجلد، حيث أنه يحتوي على سطح مرتفع وخشن والموجود على الوجه من الممكن أن يون ناعم ومنبسط، فهو يكون غامق اللون ويظهر في صورة بقع صغيرة وظهورها يكون نتيجة إلى نمو خلايا الجلد بصورة سريعة جداً.

التخلص من الثآليل

إلى كل من يعاني من ظهور الثآليل والزوائد الجلدية إليكم واحدة من أفضل الطرق الفعالة التي يمكنها التخلص من هذه المشكلة إلى الأبد ويتم استخدامها بهذه الطريقة:

المكونات: شمعة مبشورة، فص ثوم مبشور.

التخلص من الناثول بالشمع

في حمام مائي يتم إذابة الشمع مع الثوم وانتظري حتى أن يمتزجوا جيداً.

بعد أن يصبح المزيج جاهز يتم تطبيقه على المناطق الموجود بها الزوائد الجلدية.

وانتظري لحوالي 4 ساعات على الأقل ثم يتم تنظيفها بالماء الفاتر.

يتم استخدام هذه الوصفة كل يوم وبعد مرور 5 أيام سوف تختفي تماماً.

علاج الثآليل بالعسل والحبسة السوداء

يعد العسل من أفضل المكونات التي تستخدم لعلاج الكثير من المشكلات الصحية والجمالية واليوم يمكن أن يستخدم في علاج الثآليل، وقد ذكرت بعض التجارب قدرة العسل على القيام بذلك خاصة ويستخدم بشكل بسيط وسهل كما يلي:

المكونات: 1 ملعقة كبيرة من الحبة السوداء، 2 ملعقة عسل أبيض.

طريقة الإعداد: يتم خلط ملعقتين من العسل الأبيض مع ملعقة واحدة من الحبة السوداء، ومن ثم يتم دهن المناطق التي تعاني من وجود الزوائد به كل يوم بشكل دائم حتى أن تتأكد من إزالة الزوائد تماماً من الجلد.