ألذ كباب حلة ممكن تاكليه أعملي كباب الحلة باللحمة على أصوله بخلطة لذيذة بطريقة المطاعم

طتبحث كثير من السيدات عن أكلات سهلة وسريعة في التحضير، ويفضلن أن تكون هذه الأكلات تعتمد على اللحوم أو مشتقاتها، والجدير بالذكر أن كباب الحلة من الأكلات السهلة في التحضير، وهناك طرق كثيرة لتحضيره تختلف باختلاف الشيف الذي يقدم الوصفة.

طريقة عمل كباب الحلة باللحمة الضاني

المكونات:

كيلو لحم ضاني.

حبتان بصل كبير الحجم.

فصان من الثوم.

ثمرة فلفل أخضر واحدة.

مقدار ملعقة واحدة سمنة.

مقدار ملعقة فلفل أسود صغيرة.

ملعقة بهارات لحم صغيرة.

ملعقة ملح صغيرة.

طريقة التحضير:

أول خطوة يتم فيها تقطيع اللحم على هيئة مكعبات صغيرة، وهذا بعد غسلها جيداً.

بعد ذلك نقوم بتقطيع البصل، والفلفل على هي شرائح، ثم نفرم حبات الثوم.

ثم نحضر مقلاة ونضعها على النار بعد وضع السمن بها، ونحمر البصل ليتحول لونه إلى اللون الذهبي.

بعد ذلك نضيف الثوم المفروم ونقلبه جيداً، ثم نضيف للثوم الفلفل ونقلبهم مع بعض.

ثم نضع اللحم الضاني المقطع ونقلبه مع جميع المكونات لتذبل ويتغير لونها.

في هذه الخطوة يتم وضع البهارات، الفلفل الأسود ونقلبهم معاً ثم نضع الماء ونترك الخليط على نار هادئة، وعند جفاف الماء نضيف كوب ماء آخر حتى ينضج اللحم بشكل كامل.

وبعدما تنضج اللحم نضيف الملح ونقلب المكونات معاً.

وبهذا يكون كباب الحلة جاهزاً ويتم وضعه في طبق التقديم على المائدة بصحة وعافية.

طريقة عمل كباب الحلة للشيف سالي فؤاد

المكونات:

مقدار كيلو من اللحم المقطع على هيئة مكعبات.

حبتان يصل مقطعتان على هيئة مكعبات.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ملعقتان توابل.

ملعقة فلفل أحمر حلو مفروم.

ملح وفلفل أسود.

ملعقتان كبيرتان زيت عباد الشمس.

مرقة.

قطعة فحم.

طريقة التحضير: