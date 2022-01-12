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عمر شويل - جدة اشربه صباحا لتنظيف القولون في أيام ستخرج الفضلات الكريهة سيختفي الإمساك وتقــتل تعفن البطــن والامعاء - ثقفني
عملية تنظيف القولون تعد من الأمور المهمة جداً لأن القولون من أعضاء الجسم التي يكون لها دور هام للجسم ولصحة الجهاز الهضمي بالإضافة إلى انه يساهم في تحسين وظائف الجسم والجهاز الهضمي لامتصاص الطعام بطريقة صحيحة، ولكن يوجد عدة مشروبات طبيعية تعمل على تنظيف القولون والتخلص من السموم المتراكمة بداخله، نقدم لكم اليوم أفضل المشروبات الطبيعية التي تعمل على تنظيف القولون واستخراج الفضلات الكريهة ومعالجة الإمساك.
مشروبات تنظيف القولون
هناك الكثير من المشروبات الطبيعية التي تعمل على تنظيف القولون وتحسن من أدائه ومن وظائف الجهاز الهضمي ومنها التالي:
- مشروب الزنجبيل: يعد الزنجبيل واحد من أفضل المشروبات الطبيعية المفيدة جداً للصحة بوجه عام، كما أنه يعمل على تنظيف القولون ويخلصه من السموم المتراكمة به في صورة فضلات بالإضافة إلى أنه يعالج الإمساك ويكون من المشروبات التي لها تأثير قوي وفعال على نزلات البرد والسعال والكحة والصداع، فيكون من الأفضل إذا تم تناول كوب واحد من شاي الزنجبيل للحصول على الفوائد.
- مشروب الليمون والعسل: يحتوي هذا المشروب على عناصر طبيعية مفيدة جداً فالليمون يحتوي على مضادات الأكسدة التي تقضي على السموم فقومي بعمل خليط بمكونات متساوية من الزنجبيل والعسل والليمون وتناول منه من ملعقتين إلى ثلاثة خلال اليوم.
- بذور الشبت: تتمكن بذور الشبت من تنظيف القولون والتخلص من السموم فما عليك سوى أن تقوم بتحضير مشروب بذور الشبت الدافئ ويتم تناوله كل 4 ساعات يومياً، والالتزام بتناول مشروب بذور الشبت يمنح نتائج فعالة.
- تناول التفاح: يعد التفاح من أكثر أنواع الفواكه التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص خاصة كبار السن لأنهم يكونوا بحاجة إلى الألياف القابلة للذوبان وبالتالي يعمل على بطء عملية امتصاص الكربوهيدرات ويساهم في تحسين مستوى السكر بالدم وينظف القولون بطريقة طبيعية.
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