الكنافة النابلسية على أصولها أصنعي الكنافة النابلسية بالجبنة الموتزاريلا بطريقة مميزة ومختلفة

تعتبر الكنافة النابلسية من أشهر الحلويات التي ظهرت في الفترة الأخيرة بين أنواع الكنافة المختلفة ويفضل الكثير من الأشخاص تناول الحلويات وخاصة في شهر رمضان الكريم وتريد ربات البيوت إعداد اشهي الحلويات لترضى زوق كل من في العائلة لذلك تبحث ربه المنزل عن طريقة تحضير الكنافة النابلسية التي حصلت على إعجاب العديد من المصريين ويعشق الكثيرين تناولها يومياً، ويرجع أصل الكنافة النابلسية إلى المطبخ السوري وهى ذات شهرة كبيرة في بلاد الشام وكذلك يتميز في إعدادها كل من بلاد العراق والأردن ولبنان وكذلك فلسطين، ويدخل في صنعها نوع محدد من الجبن وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة تحضير الكنافة النابلسية عن طريق اتباع عدة خطوات وبعض المكونات.

مكونات تحضير الكنافة النابلسية

مقدار 300 جرام من الكنافة.

نصف كوب من الزبدة السائلة ويفضل زبدة فلاحي.

مقدار 250 جرام من الجبنة العكاوي ويمكن استبدالها بالجبنة الموتزاريلا.

مقدار كوب ونصف سكر.

كوبان من الماء لعمل الشربات.

مقدار ملعقة صغيرة من الفانيلا.

لتزيين الكنافة بعض الفستق المطحون.

طريقة تحضير الكنافة

نقوم بوضع مقدار الكنافة في كبة الخلاط ونقوم بطحنها ثم نضع فوقها مقدار الزبد ونفرك بها الكنافة جيداً.

ونحضر صينية الفرن وندهنها بالقليل من الزبد ويمكن بالزيت حسب الرغبة ثم نوزع الكنافة داخل الصينية وتكبس الكنافة جيداً باستخدام ملعقة ثم نضع فوقها جبن العكاوي أو جبن الموتزاريلا مع مراعاة نقع الجبن ليلة كامله مع تغير الماء من حين لآخر للتخلص من كمية الملح الموجودة بها.

ثم بعد الانتهاء من تحضير الكنافة النابلسية مدخل صينية الكنافة في فرن سبق تشغيله على درجة حرارة 189 درجة وتترك الكنافة حتي تأخذ الأطراف اللون الذهبي ثم نقوم بقلب صينية.

الكنافة في طبق التقديم ويتم توزيع مقدار الشربات الدافئ مباشرة عند خروجها من الفرن وتزين الكنافة بالفستق المجروش وتقدم ساخنه.

طريقة عمل شربات الكنافة