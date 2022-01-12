بعجينة قطنية ومقادير مظبوطة أعملي الباتيه بالجبنة بطريقة مورقة وهشة بطعم أحلي من المخابز

يعد الباتيه من أفضل أنواع المعجنات التي تباع في الأفران وهو عبارة عن سندوتش صغير يمكن تناوله مع كوب من الشاي في الصباح أو بين الوجبات أو يتم تناوله في المدرسة، ويمكن حشوة بحشوات مختلفة سواء كانت جبنة أو إضافة الزيتون عليها أو لحمة مفرومة وغيرها ونحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل الباتيه بالجبنه بكل سهولة في البيت.

طريقة عمل الباتيه بالجبنه

المكونات:

3 أكواب دقيق.

2 ملعقة كبيرة حليب بودرة.

ربع كوب سمنة.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة سكر.

رشة ملح.

ماء دافئ للعجن.

مكونات الحشوة:

زيتون أسود حلقات.

جبنة بيضاء.

مكونات الوجه:

بيضة.

سمسم.

حبة البركة.

طريقة التحضير:

في وعاء كبير نضع الدقيق مع السكر والحليب البودرة وأيضا الملح والخميرة نقلب حتى تمتزج المكونات. بعد ذلك يضاف السمنة مع الماء الدافئ ونعجن باليد أو بالعجانة الكهربائية حتى تصبح العجينة متماسكة. نغطيها ونتركها جانبا حتى تختمر ثم يفرد على سطح مرشوش بالدقيق بالنشابة نضع الحشوة بداخلها. نلف العجينة على شكل رول ثم تقطع ونضعها في صينية الخبز نتركها مرة أخرى حتى يتضاعف حجمها. نخفق البيضة وندهن الوجه باستخدام الفرشاة ونرش القليل من السمسم وحبة البركة وندخلها إلى فرن ساخن. لمدة ثلث ساعة حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي ثم تقدم مع كوب من الشاي أو شاي بالحليب والقهوة وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الباتية المورق

المكونات:

4 كوب دقيق.

ثلاثة أرباع كوب حليب دافئ.

ثلاثة أرباع كوب ماء دافئ.

ثلث كوب سكر.

ربع كوب زبدة سائلة.

خميرة.

بيضة.

رشة ملح.

مكونات الوجه:

بيضة.

كوب جبنة رومي مبشورة.

كوب جبنة بارميزان مبشورة.

طريقة التحضير: