للتدفئة أكثر في الشتاء أعملي ألذ شوربة الفول النابت على أصوله بطريقة صحية ومغذية

يعتبر الفول من أهم وأكثر الأنواع النباتية التي تحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية ومنها البروتينات والفيتامينات لذلك يطلق أحيانا على الفول بإسم البروتين النباتي وقد يحتوي أيضا على العديد من الأملاح المعدنية مثل الفسفور والحديد وغيرهم، فهو يعمل على زيادة نسبة الكوليسترول في الدم ويفيد القلب بطريقة كبيرة ويقوي جهاز المناعة بالنسبة للإنسان ويحارب التوتر والإجهاد حيث يمتلك قيمة غذائية عالية جدا تفيد كلا من الإنسان والحيوان، وهو يعد من أنواع البقوليات المشهورة والمعروفة من بين عدد كبير من البقوليات.

مكونات عمل الفول النابت

ربع كيلو من الفول.

حبتان كبيرتان من البصل.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السمنة.

كمية مناسبة من الماء.

ربع كوب كبير من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الكمون المطحون.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الحبهان.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.

كمية من الملح والفلفل الأسود على حسب الحاجة.

طريقة عمل الفول النابت