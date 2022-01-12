نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للتدفئة أكثر في الشتاء أعملي ألذ شوربة الفول النابت على أصوله بطريقة صحية ومغذية في المقال التالي
عمر شويل - جدة للتدفئة أكثر في الشتاء أعملي ألذ شوربة الفول النابت على أصوله بطريقة صحية ومغذية - ثقفني
يعتبر الفول من أهم وأكثر الأنواع النباتية التي تحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية ومنها البروتينات والفيتامينات لذلك يطلق أحيانا على الفول بإسم البروتين النباتي وقد يحتوي أيضا على العديد من الأملاح المعدنية مثل الفسفور والحديد وغيرهم، فهو يعمل على زيادة نسبة الكوليسترول في الدم ويفيد القلب بطريقة كبيرة ويقوي جهاز المناعة بالنسبة للإنسان ويحارب التوتر والإجهاد حيث يمتلك قيمة غذائية عالية جدا تفيد كلا من الإنسان والحيوان، وهو يعد من أنواع البقوليات المشهورة والمعروفة من بين عدد كبير من البقوليات.
مكونات عمل الفول النابت
- ربع كيلو من الفول.
- حبتان كبيرتان من البصل.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السمنة.
- كمية مناسبة من الماء.
- ربع كوب كبير من عصير الليمون.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الكمون المطحون.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الحبهان.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.
- كمية من الملح والفلفل الأسود على حسب الحاجة.
طريقة عمل الفول النابت
- يتم تجهيز إناء كبير ونضع به كمية مناسبة من الماء الدافئ ثم يتم غسل ربع كيلو من الفول جيدا بالماء حتى نتخلص من كل الأتربه المتعلقة به ونضع كمية الفول المغسول في الماء الدافئ ونتركه منقوع لمدة يومين.
- ويتم تغيير الماء مرتين في اليوم على الأقل وبعد مرور اليومين نقوم بغسل الفول مرة آخرى بالماء ثم نحضر وعاء عميق نضع على النار ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السمنة أو الزيت وعند تسخين السمنة نضع حبتان من البصل ويتم تقطيعه على شكل مكعبات متوسطة الحجم.
- ويتم تقليب البصل ثم نضيف إليه الملح والفلفل الأسود وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكمون ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة ونستمر في التقليب.
- وبعد ذلك يتم إضافة الفول النابت وكمية قليلة من الماء ثم نضع ربع ملعقة صغيرة الحجم من الحبهان وربع كوب كبير من عصير الليمون ونترك كل هذه المكونات على النار حتى الغليان ثم نرفعه من على النار هو نحضر طبق مناسب عميق ونضع به كمية من الفول النابت ويتم تقديمه بهذه الطريقة.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ