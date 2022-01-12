ملعقة سحرية للتخلص من تسوس الأسنان والجير المتراكم نهائياً والحصول على أسنان لامعة ونظيفة

تعتبر مشكلة تسوس الأسنان وتراكم الجير بها من المشاكل التي يعاني منها عدد من الأشخاص سواء الرجال أو النساء حيث أن الأسنان البيضاء تعطي الثقة بالنفس بالنسبة للشخص الذي يتمتع بها عند الإبتسامة أو التحدث مع الآخرين، فعند وجود هذا التسوس قد يسبب ألم شديد في الأسنان وهذه المشكلة ممكن أن تحدث عند الأطفال وذلك بسبب تناول الحلوى بكمية كبيرة وعدم غسل الأسنان بإستمرار، فقد ينصح دائما بمراعاة الأطفال وعدم تناولهم بكمية كبيرة من الحلويات للمحافظة على الأسنان وتسوس الأسنان يحدث للكبار أيضا نتيجة لعدم تنظيف الأسنان بشكل مستمر.

وتوجد مشكلة آخرى متعلقة بالأسنان وهي مشكلة تراكم الجير بها وهي من أكبر المشاكل التي تتسبب في إزعاج الكثير من الأشخاص لأنها لها دور كبير في ظهور رائحة كريهة بالفم وقد تظهر أحيانا بسبب عدم غسل الأسنان بطريقة جيدة، وخاصة عند التناول قبل النوم مباشرة ففي البداية تظهر الأسنان باللون الأصفر ومع مرور الوقت تبدأ طبقات الجير في التراكم مما يؤثر هذا الجير على الأسنان فيحدث لها ضعف، فقد توجد عدة عوامل يمكن إتباعها لمنع تسوس الأسنان ومن ضمن هذه العوامل هي تناول الأكلات الحارة أو الأكلات التي تحتوي على كمية كبيرة من التوابل.

مكونات خلطة الجلسرين للتخلص من تسوس الأسنان طبقات الجير

ملعقتان صغيرتان من الجلسرين.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الملح.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الخردل.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من عصير الليمون.

طريقة عمل خلطة الجلسرين للتخلص من تسوس الأسنان وطبقات الجير