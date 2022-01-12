ب2 كيلو دقيق أعملي الفايش الصعيدي بالسمسم على أصوله بطريقة ناجحة ألذ من الجاهز

يعتبر الفايش من أهم المخبوزات التي يتم عملها في الصعيد خاصة لأنه يتم تناوله مع الحليب الساخن أو الشاي في الصباح، والآن يوجد في جميع الأماكن ويباع في الأفران ولكن يكون طعمه مختلف قليلا عن الصعيد ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمله الأصلية بمكونات بسيطة والنتيجة أحلى من الجاهز تابعي المقال.

طريقة عمل الفايش الصعيدي

المكونات:

ثلاثة أرباع كيلو دقيق.

كوب ونصف حليب مغلي.

نصف كوب سمنة.

ملعقة صغيرة سكر.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة بودرة محلب.

ملعقة ونصف من الحمص المطحون.

ملعقة كبيرة ونصف من الكركم.

طريقة التحضير:

نحضر برطمان ونضع بداخله الحمص المطحون مع السكر ونصف كوب من الحليب نقلب حتى تذوب المكونات. نغلقه جيدا ويوضع في مكان مظلم لمدة 24 ساعة بعد ذلك يوضع هذا المزيج في وعاء كبير مع ربع كوب دقيق. وأيضا ربع كوب حليب مغلي ونقلب المكونات جيدا عندما يختفي الدقيق نغطي المزيج ويوضع في مكان دافئ ومظلم لمدة ساعتين. في وعاء أخر ضعي باقي كمية الحليب الساخن مع الكركم والسمن ونقلب حتى تذوب المكونات وقومي أيضا بوضع باقي كمية الدقيق. مع المحلب ونعجن باليد لمدة 15 دقيقة تغطي بكيس بلاستيكي وفوطة جافة ونترك العجينة في مكان دافئ لمدة ساعة. نسخن الفرن على درجة حرارة 200 ثم نقسم العجين على هيئة أقراص وبعد ذلك نشكلها على شكل مستطيل متوسط الحجم. يرص في صينية مدهونة بالزيت ويترك جانبا لمدة 30 دقيقة وندخلها إلي فرن ساخن لمدة 20 دقيقة حتى ينضج. عندما يبرد يقطع مثل شرائح الكيك ويقدم مع مشروبات ساخنة أو جبنة بيضاء وخيار وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الفايش الصعيدي بالسمسم

المكونات:

كوب لبن دافئ.

2 كيلو دقيق.

كوب سكر.

2 كوب ماء دافئ.

كوب سمنة مذابة.

رشة ملح.

2 ملعقة كبيرة سمسم.

كوب لبن مغلي.

برطمان زجاج.

طريقة التحضير: