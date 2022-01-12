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عمر شويل - جدة ب2 كيلو لبن أصنعي الجبنة الرومي بمقادير غير مكلفة بطريقة صحية وناجحة مش هتشتريها تاني - ثقفني
توجد أنواع كثيرة ومتعددة من الجبنة فمنها الجبنة الشيدر أو الفلامنك أو الرومي وغير ذلك الكثير ولكن من أكثر أنواع الجبنة تناولا أو التي يوجد عليها إقبال كبير من قبل جميع الأشخاص سواء كبار السن أو صغار السن، هي جبنة الرومي حيث أنها تتميز بطعم جميل ورائع وأحيانا يوجد بها نسبة كبيرة من الملح أو من الممكن يكون بها كمية من الفلفل الأسود الحصى وعادة يتم تناول الجبنة الرومي في وجبة الإفطار أو العشاء.
مكونات الجبنة الرومي في المنزل
- 2 كيلو من الحليب السائل كامل الدسم.
- كوبان كبيران من الزبادي.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.
- رشة بسيطة من لون الطعام الصحي الأصفر.
- نصف كوب كبير من الماء المثلج.
طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل
- يتم وضع إناء كبير على النار ونضع به 2 كيلو من الحليب السائل كامل الدسم ونتركه على النار بشرط أن تكون النار هادئة وعند تسخين الحليب دون أن يغلى نقوم بإضافة كوبان كبيران من الزبادي.
- ويتم تقليب الحليب مع الزبادي بإستخدام ملعقة وبعد ذلك يتم إضافة نصف كوب كبير من الماء المثلج ونستمر في التقليب حتى يتم تجانس الزبادي والحليب مع الماء ونقوم بوضع غطاء الإناء حيث نتركهم على النار لمدة 20 دقيقة تقريبا ويفضل أن تكون النار هادئة جدا.
- ثم قومي بتقليب هذا الخليط مرة آخرى ونتركه وأيضا لمدة نصف ساعة أو أقل وبعد مرور هذه المدة نضيف رشة بسيطة من لون الطعام الصحي الأصفر ونضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح ويتم تقليب جميع المكونات مع بعضها بإستخدام مضرب السلك أو ملعقة.
- وبعد ذلك يتم رفع الإناء من على النار ويتم تجهيز وعاء كبير ونحضر مصفاه ونضعها على الوعاء ويتم وضع قطعة من الشاش على المصفاه ثم نضيف خليط الجبنة الرومي ويتم لف الشاش عليها.
- نحضر إناء كبير ونضع به كمية مناسبة من الماء ونضعه على الشاش الذي يوجد به الجبنة الرومي حتى يتم تصفيتها جيدا ونتركه بهذه الطريقة لمدة ليله كاملة.
- ثم نحضر علبة مناسبة ونضع بها الجبنة الرومي ويتم وضعها في الثلاجه حتى تتماسك ويتم تقطيعها وتقديمها.
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