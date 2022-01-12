ب2 كيلو لبن أصنعي الجبنة الرومي بمقادير غير مكلفة بطريقة صحية وناجحة مش هتشتريها تاني

توجد أنواع كثيرة ومتعددة من الجبنة فمنها الجبنة الشيدر أو الفلامنك أو الرومي وغير ذلك الكثير ولكن من أكثر أنواع الجبنة تناولا أو التي يوجد عليها إقبال كبير من قبل جميع الأشخاص سواء كبار السن أو صغار السن، هي جبنة الرومي حيث أنها تتميز بطعم جميل ورائع وأحيانا يوجد بها نسبة كبيرة من الملح أو من الممكن يكون بها كمية من الفلفل الأسود الحصى وعادة يتم تناول الجبنة الرومي في وجبة الإفطار أو العشاء.

مكونات الجبنة الرومي في المنزل

2 كيلو من الحليب السائل كامل الدسم.

كوبان كبيران من الزبادي.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

رشة بسيطة من لون الطعام الصحي الأصفر.

نصف كوب كبير من الماء المثلج.

طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل