بكيلو دقيق أعملي العيش البلدي بمقادير مظبوطة بطريقة ناجحة وصحية ومضمونة 100% كالجاهز

يعتبر العيش البلدى من أشهر أنواع الخبز حيث أن يتم تناوله بطريقة كثيرة جدا من قبل جميع الناس وخاصة في مصر فجميع المصريين تعشق هذا العيش على الرغم من وجود أنواع كثيرة من الخبز مثل العيش الفينو وخبز التورتيلا وغيرهم، إلا أن العيش البلدى هو الأكثر تناولا ويكون عليه إقبال كبير وله شعبية كبيرة بين المصريين وعادة يفضلون تناوله بجانب أي أكلة من الأكلات.

مكونات عمل العيش البلدى

كيلو واحد من الدقيق الأبيض.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

كوب واحد كبير من الدقيق الأسمر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

كمية مناسبة من الماء الدافئ للعجن.

كمية مناسبة من الردة.

طريقة عمل العيش البلدى