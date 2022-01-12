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عمر شويل - جدة بكيلو دقيق أعملي العيش البلدي بمقادير مظبوطة بطريقة ناجحة وصحية ومضمونة 100% كالجاهز - ثقفني
يعتبر العيش البلدى من أشهر أنواع الخبز حيث أن يتم تناوله بطريقة كثيرة جدا من قبل جميع الناس وخاصة في مصر فجميع المصريين تعشق هذا العيش على الرغم من وجود أنواع كثيرة من الخبز مثل العيش الفينو وخبز التورتيلا وغيرهم، إلا أن العيش البلدى هو الأكثر تناولا ويكون عليه إقبال كبير وله شعبية كبيرة بين المصريين وعادة يفضلون تناوله بجانب أي أكلة من الأكلات.
مكونات عمل العيش البلدى
- كيلو واحد من الدقيق الأبيض.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.
- كوب واحد كبير من الدقيق الأسمر.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.
- ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.
- ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.
- كمية مناسبة من الماء الدافئ للعجن.
- كمية مناسبة من الردة.
طريقة عمل العيش البلدى
- يتم تجهيز إناء عميق ونضع به كمية مناسبة من الماء الدافئ ونضيف إليها ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح ونضع ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.
- وبعد ذلك نقوم بخلط جميع المكونات جيدا بإستخدام مضرب السلك حتى يتم ذوبان السكر والملح ثم نقوم بإضافة كيلو واحد من الدقيق الأبيض ونضع كوب واحد كبير من الدقيق الأسمر وملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.
- ثم نقوم بعجن كل هذه المكونات مع بعضها بطريقة جيدة حتى يتم الحصول في النهاية على عجينة متماسكة وطرية ونضع غطاء مناسب على العجينة ثم نتركها فى مكان دافئ حتى تختمر ونتركها حوالى ساعتين على الأقل.
- وعند تضاعف حجم العجينة يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية حتى يتم تسخينها جيدا ثم نحضر صواني مناسبة ونضع في هذه الصواني رشة من الردة.
- ثم يتم تشكيل العجينة على شكل كرات متوسطة الحجم ونضع هذه الكور في الصواني ونتركها حتى تختمر مرة آخرى وبعد ذلك يتم الضغط على هذه الكور ونفردها ونضع الصواني في الفرن ونتركها حتى تغير لون العيش.
- وبعد تغيير لونه يتم إخراج الصينية من الفرن ونتركها جانبا حتى تبرد ثم نضع العيش البلدي في كيس مناسب حتى يكون طري ويمكن تناوله في أي وقت.
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