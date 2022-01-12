نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك فازلين تعالي أقولك أزاي تتخلصي من جفاف وتشققات البشرة والجسم في الشتاء في المقال التالي
البشرة الجافة من أكثر أنواع البشرة التي يعاني منها عدد كبير من الفتيات حيث أنها من أنواع البشرة التي تتواجد بها العديد من المشكلات ومن أهم المشاكل هي ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة بشكل بشكل واضح وسريع، وأيضا يكون ملمس الجلد بها خشن ويعانوا أصحاب البشرة الجافة من وجود الهالات السوداء والرؤوس السوداء بكثرة، فيحدث جفاف للبشرة بسبب التعرض الكثير من لأشعة الشمس الضارة وكذلك نتيجة لتراكم خلايا الجلد الميتة وهذه الخلايا تتراكم بسبب عدم تنظيف أو تقشير البشرة بشكل مستمر أو دائم، وبجانب هذا توجد بعض العوامل التي تمنع جفاف البشرة بشكل نهائي ومن ضمن هذه العوامل الإكثار فى تناول الماء ولابد من تناول الأكلات المفيدة والتي تحتوي على عناصر غذائية كثيرة مثل الخضراوات والفواكه واللحوم فهذه المأكولات تحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والبروتينات اللازمة لتغذية صحة البشرة، فكل هذه الأشياء تساعد على منع جفاف البشرة ولكن عند حدوث هذا الجفاف يلجأ البعض إلى إستخدام الكريمات التي تساعد على الترطيب.
مكونات خلطة الفازلين لترطيب البشرة الجافة
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من النشا.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الزبادي.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.
طريقة عمل خلطة الفازلين لترطيب البشرة الجافة
- يتم تجهيز وعاء مناسب ونضع به ملعقة واحده كبيرة الحجم من الفازلين ثم نضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون ونضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من النشا وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الزبادي.
- ثم نقوم بتقليب جميع المكونات مع بعض للحصول على خليط متجانس ومتماسك وبعد ذلك يتم غسل البشرة بإستخدام الماء الفاتر ويتم تجفيفها من الماء.
- وبعد تجفيف البشرة من الماء جيدا يتم وضع خلطه الفازلين عليها ونتركها حوالي خمسة عشر دقيقة تقريبا.
- وبعد ذلك يتم غسل الوجه بإستخدام الماء البارد ويتم وضع كريم مرطب مناسب لنوع البشرة الجافة ثم نقوم بتكرار هذه الخلطة مرتين في الإسبوع للحصول على النتيجة المطلوبة حيث يظهر مفعولها بعد إسبوع واحد فقط.
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