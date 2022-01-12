بتتبيلة الخل والثوم أعملي فتة الكوارع على الطريقة المصرية بكل تكاتها وأسرارها كالمطاعم

تعد فتة الكوارع من أشهر الأكلات المصرية والتي يحبها عدد كبير من الناس وعادة يتم تناولها أو عملها في عيد الأضحى ولكن بسبب طعمها الجميل واللذيذ يقومون أغلبية الأشخاص بتناولها في أي وقت من الأوقات، فقد توجد أنواع كثيرة ومتعددة من الفتة ومنها فتة الكوارع وفتة الشاورما بالفراخ أو باللحمة وتوجد فتة آخرى وهي الخل والثوم أو بالصلصة فهي يتم عملها بإستخدام اللحمة.

مكونات عمل فتة الكوارع

كمية من الكوارع المخلية.

كوبان كبيران من الأرز المصري.

كوبان كبيران من عصير الطماطم.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من صلصة الطماطم.

ملعقتان كبيرتان من الثوم المفروم.

ربع كوب كبير من الخل الأبيض.

مكعب من المرقة.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

كوبان كبيران من شوربة الكوارع.

كمية من الملح والفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.

كمية مناسبة من العيش البلدى المحمص.

طريقة عمل فتة الكوارع