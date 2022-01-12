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عمر شويل - جدة بتتبيلة الخل والثوم أعملي فتة الكوارع على الطريقة المصرية بكل تكاتها وأسرارها كالمطاعم - ثقفني
تعد فتة الكوارع من أشهر الأكلات المصرية والتي يحبها عدد كبير من الناس وعادة يتم تناولها أو عملها في عيد الأضحى ولكن بسبب طعمها الجميل واللذيذ يقومون أغلبية الأشخاص بتناولها في أي وقت من الأوقات، فقد توجد أنواع كثيرة ومتعددة من الفتة ومنها فتة الكوارع وفتة الشاورما بالفراخ أو باللحمة وتوجد فتة آخرى وهي الخل والثوم أو بالصلصة فهي يتم عملها بإستخدام اللحمة.
مكونات عمل فتة الكوارع
- كمية من الكوارع المخلية.
- كوبان كبيران من الأرز المصري.
- كوبان كبيران من عصير الطماطم.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من صلصة الطماطم.
- ملعقتان كبيرتان من الثوم المفروم.
- ربع كوب كبير من الخل الأبيض.
- مكعب من المرقة.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.
- كوبان كبيران من شوربة الكوارع.
- كمية من الملح والفلفل الأسود.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.
- كمية مناسبة من العيش البلدى المحمص.
طريقة عمل فتة الكوارع
- في البداية يتم تجهيز الكوارع ونقوم بغسلها جيدا بالماء وتنظيفها ثم نضع الكوارع في محلول الماء والملح والخل لمدة عشر دقائق وبعد ذلك نضعها في طبق آخر به كمية مناسبة من الماء الدافئ ونتركها لمدة خمس دقائق.
- وبعد ذلك يتم تصفيتها من الماء ويتم غسلها مرة آخرى ثم نحضر وعاء عميق ونضعه على النار ونضع به كمية من الماء وعند غليان الماء نضع الكوارع ونتركها على النار حتى يتم سلقها.
- وقبل سلق أو تسوية الكوارع بنصف ساعة يتم وضع الملح ورشة من السكر ثم يتم رفع الكوارع من على النار ونتركها كما هي في الشوربة.
- يتم تشغيل الفرن ثم نحضر صينية كبيرة ونضع بها العيش البلدى ويتم تقطيعه على شكل مكعبات متوسطة الحجم ويتم إدخالها فى الفرن حتى يكون العيش باللون الذهبي أو البني الغامق ثم يتم إخراجه من الفرن.
- وبعد ذلك يتم تجهيز الأرز حيث نضع وعاء على النار ونضع به ملعقتان كبيرتان من الزيت ثم نضع الأرز ويتم تقليبه حتى يكون باللون الذهبي ثم نضيف إليه كمية مناسبة من الماء ونضع الملح والفلفل الأسود النار ونتركه على النار حتى يتم تسويته جيدا.
- ثم نحضر صلصة الفتة حيث نضع طاسة عميقة على النار ونضع بها ملعقتان كبيرتان من الزيت ثم نضيف الثوم المهروس ويتم تقليبه مع الكزبرة الجافة ثم نضع الخل وبعد ذلك يتم إضافة عصير الطماطم وصلصة الطماطم والمرقة والسكر والملح والفلفل ويتم تقليبهم مع بعض ونتركها حتي يكون قوامها ثقيل.
- وعند تقديم فتة الكوارع يتم تجهيز طبق كبير ونضع به كمية من العيش البلدى المحمص ثم نضيف كمية من شوربة الكوارع الساخنة وبعد ذلك نضع كمية من الأرز، ونضيف الكوارع بشرط أن يتم تقطيعها على شكل مكعبات متوسطة الحجم ونضع في النهاية كمية من صلصة ويتم تقديمها بهذا الشكل.
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