كريم القهوة الجبار لتبييض وتفتيح الرقبة والجسم كله وتقشير الجلد الميت والبقع الداكنة بدون رجعة

من أكثر الأشياء التي تسعى إليها كل فتاة أو إمرأة هي تبييض منطقة الرقبة والجسم بأكمله فهذا يعطيها الثقة في نفسها حيث أن نجد عدد كبير من الفتيات يعانون من السواد في الرقبة فهي من أكثر المناطق التي توجد في الجسم تكون بهذا اللون، وذلك بسبب عدم تنظيفها بإستمرار أو تقشيرها وأيضا بسبب تراكم خلايا الجلد الميتة في هذه المنطقة فكل هذا يؤدي إلى ظهور السواد بها مما تتأثر الفتاة بذلك وتشعر بالخجل والإحراج، فهذا الأمر يجعلها تفكر في الوصول إلى الحلول التي تساعد على تفتيحها وكذلك ترغب في تبييض الجسم حيث تسعى كل فتاة في الحصول على جسم أبيض وبالتحديد في بعض المناطق التي توجد في الجسم ويكون لونها غامق أو شديد السواد، ومن ضمن هذه المناطق هي منطقة الأكواع وتحت الإبط والركب ومنطقة البيكيني حيث أن هذه المناطق تعاني منها كل السيدات أو الفتيات بسبب ظهور هذا اللون بها فغالبا يكون هذا اللون في الأكواع والركب بشكل واضح.

مكونات وصفة القهوة لتبييض الرقبة والجسم

ملعقتان كبيرتان من القهوة.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت اللوز.

طريقة عمل وصفة القهوة لتبييض الرقبة والجسم