بطريقة المطاعم السورية أعملي الشاورما السوري بتتبيلة لذيذة بكل أسرارها وتكاتها

توجد أنواع وأصناف كثيرة ومتعددة من المأكولات اللذيذة التي تقدم في المطاعم بأعلي الأسعار حيث أن هذه الأكلات يكون عليها إقبال كثير جدا من قبل جميع الأشخاص الكبار والصغار ويرغبون في تناولها من المطاعم بكثرة، وهذا الأمر جعل كل السيدات يقومون بالبحث عن أصناف الأكلات الجاهزة والوجبات السريعة وكيفية تحضيرها أو طريقة عملها في المنزل حتي تقدمها لأسرتها بنفس طعم المطاعم، ومن أكثر هذه المأكولات هي شاورما الفراخ السوري.

مكونات عمل الشاورما السوري

نصف كيلو من صدور الفراخ المخلية.

حبتان من البصل.

ثمرتان من الفلفل الأخضر.

ثمرتان من الطماطم.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من بهارات الفراخ والبابريكا.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الزنجبيل وجوزة الطيب.

طريقة عمل الشاورما السوري