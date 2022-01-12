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عمر شويل - جدة بطريقة المطاعم السورية أعملي الشاورما السوري بتتبيلة لذيذة بكل أسرارها وتكاتها - ثقفني
توجد أنواع وأصناف كثيرة ومتعددة من المأكولات اللذيذة التي تقدم في المطاعم بأعلي الأسعار حيث أن هذه الأكلات يكون عليها إقبال كثير جدا من قبل جميع الأشخاص الكبار والصغار ويرغبون في تناولها من المطاعم بكثرة، وهذا الأمر جعل كل السيدات يقومون بالبحث عن أصناف الأكلات الجاهزة والوجبات السريعة وكيفية تحضيرها أو طريقة عملها في المنزل حتي تقدمها لأسرتها بنفس طعم المطاعم، ومن أكثر هذه المأكولات هي شاورما الفراخ السوري.
مكونات عمل الشاورما السوري
- نصف كيلو من صدور الفراخ المخلية.
- حبتان من البصل.
- ثمرتان من الفلفل الأخضر.
- ثمرتان من الطماطم.
- ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من بهارات الفراخ والبابريكا.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الزنجبيل وجوزة الطيب.
طريقة عمل الشاورما السوري
- في البداية نقوم بتجهيز نصف كيلو من الفراخ المخلية ويتم غسلها جيدا بالماء وبعد ذلك قومي بتقطيع الفراخ علي شكل شرائح بالشكل المرغوب فيه.
- ونحضر طاسة عميقة ونضع بها ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي وعند تسخين الزيت يتم وضع شرائح الفراخ ونضيف إليها رشة من الملح والفلفل الأسود، ويتم تقليبها بإستمرار وعند تغيير لون الفراخ نقوم بإضافة حبتان من البصل ويتم تقطيعه علي شكل شرائح ونستمر في التقليب.
- وبعد ذلك نقوم بوضع ثمرتان من الفلفل الأخضر ويتم تقطيعه علي شكل شرائح وقومي بتقليب الفراخ مع البصل والفلفل ثم نضع ثمرتان من الطماطم ونقوم بتقطيعه أيضا بنفس الشكل ويتم تقليب جميع المكونات مع بعضها.
- ونضيف نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود وربع ملعقة صغيرة الحجم من بهارات الفراخ والبابريكا ونضع ربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل بودر وربع ملعقة صغيرة الحجم من الزنجبيل وجوزة الطيب.
- وقومي بإستمرار التقليب في الشاورما حتي يتم تسوية الفراخ مع باقي أنواع الخضراوات جيدا ونحضر طبق مناسب ونضع به الشاورما ويتم تقديمها مباشرة بجانب طبق من المكرونة والبطاطس المقلية.
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