سر عجينة الباتيه القطنية والمورقة أعملي الباتيه بحشوات مختلفة ولذيذة بالخطوات

يعتبر الباتيه من أجمل وألذ أنواع المعجنات أو المخبوزات التي يعشقها عدد كبير من الناس وخاصة صغار السن وعادة يتم تناولها في وجبة الإفطار بجانب كوب من الشاي، ومن الممكن أن يتم حشو الباتيه بالعديد من الحشوات المختلفة وقد تكون هذه الحشوات مالحة أو حلوة ومن أحلى الحشوات المالحة هي الجبنة أو الفراخ.

مكونات الباتيه بالجبنة

خمس أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

خمس ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودر.

نصف كوب كبير من الزبدة.

كمية مناسبة من الماء الدافئ.

بيضة واحدة.

نصف ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الحليب السائل.

كمية مناسبة من الجبن.

طريقة عمل الباتيه بالجبنة