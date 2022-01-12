نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر عجينة الباتيه القطنية والمورقة أعملي الباتيه بحشوات مختلفة ولذيذة بالخطوات في المقال التالي
عمر شويل - جدة سر عجينة الباتيه القطنية والمورقة أعملي الباتيه بحشوات مختلفة ولذيذة بالخطوات - ثقفني
يعتبر الباتيه من أجمل وألذ أنواع المعجنات أو المخبوزات التي يعشقها عدد كبير من الناس وخاصة صغار السن وعادة يتم تناولها في وجبة الإفطار بجانب كوب من الشاي، ومن الممكن أن يتم حشو الباتيه بالعديد من الحشوات المختلفة وقد تكون هذه الحشوات مالحة أو حلوة ومن أحلى الحشوات المالحة هي الجبنة أو الفراخ.
مكونات الباتيه بالجبنة
- خمس أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.
- ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.
- خمس ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودر.
- نصف كوب كبير من الزبدة.
- كمية مناسبة من الماء الدافئ.
- بيضة واحدة.
- نصف ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الحليب السائل.
- كمية مناسبة من الجبن.
طريقة عمل الباتيه بالجبنة
- يتم تجهيز إناء كبير ونضع به خمس أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض ثم نضيف إليه ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح وملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر ونضع ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية وخمس ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودر.
- وبعد ذلك يتم خلط جميع المكونات الجافة مع بعضها ثم نضيف نصف كوب كبير من الزبدة بشرط أن تكون طرية ويتم تقليبهم أو عجنهم مع بعض.
- ثم نقوم بإضافة كمية مناسبة من الماء الدافئ ونستمر في العجن لمدة سبع دقائق تقريبا حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية حيث نضع الغطاء على العجينة ونتركها فى مكان دافئ لمدة ساعة أو أكثر حتى يتضاعف حجمها.
- ويتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونحضر صينية مناسبة ونقوم بدهنها بالزبدة ونحضر طبق مناسب ونضع به بيضة واحدة والقهوة سريعة الذوبان والحليب السائل ويتم خلطه مع بعض لخفق البيض جيدا.
- وبعد تخمير العجينة يتم تشكيلها على شكل كور متوسطة الحجم ونترك الكور حتى تختمر وبعد ذلك يتم فرد الكور على شكل إسطواني حيث نضع الجبن، ويتم لفها حتى نصل إلى منتصف العجينة ثم نقوم بعمل العديد من الشقوق بها بإستخدام السكينة ونستمر في اللف ونضعها في الصينية حتى إنتهاء الكمية.
- ويتم دهن الباتيه بخليط البيض بإستخدام فرشاة ونتركه حتى يختمر مرة آخرى ثم نقوم بوضع الصينية في الفرن حتى يكون لون الباتيه ذهبي ويتم إخراجه وتقديمه مباشرة.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ